Klasa mistrzyni. Tak Świątek zareagowała na wielki sukces Tomasiaka

Kacper Tomasiak jest na ustach całej Polski, nastolatek to największa gwiazda biało-czerwonych podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Młody zawodnik najpierw sięgnął po srebro na normalnym obiekcie, a następnie dołożył do niego brąz na dużej skoczni HS 141 w Predazzo.

REKLAMA

Zobacz wideo 54 lata temu Wojciech Fortuna sprawił sensację w Saporro. "Staram się nie płakać"

Sukces Tomasiaka poszedł w świat. Oto jak zareagowała Świątek

Zachwyty nad Kacprem Tomasiakiem pojawiają się z wszelkich możliwych stron. Nastoletni skoczek może liczyć również na wsparcie Igi Świątek. Wiceliderka rankingu WTA złożyła młodszemu koledze gratulacje po srebrnym medalu na normalnej skoczni.

Nasza najlepsza tenisistka trzymała za Tomasiaka kciuki również podczas konkursu na dużej skoczni HS 141 w Predazzo. Po zawodach Świątek opublikowała krótki wpis na Instagram Stories. Raszynianka oznaczyła dwukrotnego medalistę olimpijskiego, dodając emotki braw i ognia (symbolizuje energię, entuzjazm itp.).

Iga Świątek zareagowała na medal Tomasiaka Screenshot: Insta Stories Igi Świątek

Zobacz też: Polskie skoki czekały na to 4382 dni. Epokowe osiągnięcie!

Świątek zna smak nastoletniego sukcesu

Iga Świątek zaczęła odnosić pierwsze wielkie sukcesy będąc w takim samym wieku co Tomasiak. Polka w 2020 roku, w wieku 19 lat triumfowała w swoim pierwszym turnieju wielkoszlemowym. Okazała się wówczas najlepsza na kortach Rolanda Garrosa. To ulubiony z wielkich szlemów Raszynianki, która zwyciężała w Paryżu aż czterokrotnie. Być może, idąc tym tropem, wielka olimpijska kariera Kacpra Tomasiaka się dopiero zaczyna.

Prawdopodobnie Kacper Tomasiak powalczy o jeszcze jeden medal. Trudno przypuszczać, że nie znajdzie się w polskim składzie na konkurs duetów. Maciej Maciusiak ma ogłosić decyzję w niedzielę (15 lutego). Zawody odbędą się w poniedziałek, 16 lutego, o godzinie 18:35 na dużej skoczni HS 141 w Predazzo.

Polscy skoczkowie nieprzerwanie przywożą medale olimpijskie od 2010 roku, kiedy Adam Małysz zdobył dwa srebrne krążki w Vancouver, w późniejszych latach 3 złote medale w Soczi i Pjongczang dołożył Kamil Stoch. Brąz zdobywała również polska drużyna (Pjongczang 2018) oraz Dawid Kubacki w Pekinie. Teraz Kacper Tomasiak kontynuuje fantastyczną serię.