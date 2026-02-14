Semirunnij zobaczył, co zrobił Tomasiak i wypalił. Tego już nie cofnie

Kacper Tomasiak na dużym obiekcie w Predazzo przegrał tylko ze znakomitym w tym sezonie Słoweńcem Domenem Prevcem oraz z Japończykiem Renem Nikaido, który zaprzepaścił wielką szansę na złoty medal olimpijski. Drugi krążek w kolekcji Kacpra Tomasiaka jest szeroko komentowany w mediach. Głos w tej sprawie zabrał inny reprezentant Polski i srebrny medalista z Włoch, Władimir Semirunnij.

Semirunnij chce iść w ślady Tomasiaka

Kacper Tomasiak po pierwszej serii plasował się na 4. miejscu. Polak miał niewielką stratę (3,2 pkt) do trzeciego Norwega Kristoffera Eriksena Sundala, co zapowiadało wielkie emocje w drugiej części konkursu. Ostatecznie 19-latek udźwignął presję i po kapitalnej próbie na 138,5 metra przesunął się na olimpijskie podium.

- Jestem z niego bardzo dumny! To była moja pierwsza myśl. A druga, że też chcę zdobyć kolejny medal, a może nawet dwa. Jego występ bardzo mnie motywuje - po konkursie na dużej skoczni w Predazzo w rozmowie z Kanałem Sportowym powiedział panczenista Władimir Semirunnij.

Zdobywca srebrnego medalu na 10 000 m będzie miał jeszcze okazję do powtórzenia wyczynu Kacpra Tomasiaka. 23-latek w czwartek 19 lutego chce powalczyć o swój drugi medal, tym razem w rywalizacji na 1500 metrów. Start o godzinie 16.30.

- Jestem wicemistrzem Europy na tym dystansie. Zobaczymy, z kim będę w parze. Spróbuję zrobić dobry czas. Medal dodaje motywacji. W sobotę odpocznę, wypiję kawkę, zjem pizzę, ale nie usiądę na kanapie, w niedzielę znowu będę na lodzie - przyznał Semirunnij w TVP Sport.

Kto jeszcze z Polaków może sięgnąć po medal olimpijski? W niedzielę 15 lutego będziemy emocjonować się finałem panczenistek na 500 m. W gronie faworytek wymienia się nasze reprezentantki: Andżelikę Wójcik oraz Kaję Ziomek-Nogal. Początek tej rywalizacji od godziny 17.03.

Wcześniej zaś (od 10.00) o medal w slalomie gigancie powalczy Maryna Gąsienica-Daniel. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl.