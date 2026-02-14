Przeliczyli wyniki konkursu. Co za wieści dla Polaków

Kacper Tomasiak po srebrze na skoczni normalnej wywalczył brązowy medal olimpijski na obiekcie dużym w Predazzo. To kolejna sensacja, którą sprawił nasz 19-letni debiutant na igrzyskach!

Zobacz wideo Kacper Tomasiak – cała prawda o wicemistrzu olimpijskim

W poniedziałek na skoczni normalnej Tomasiak potwierdził formę z treningów i pewnie wywalczył sobie wicemistrzostwo olimpijskie. Natomiast w sobotę zaskoczył wszystkich. W czwartek i piątek na treningach był daleko od czołówki. Aż tu nagle przed samym konkursem zajął trzecie miejsce w serii próbnej, po czym w zawodach był czwarty w pierwszej serii, a w rundzie finałowej wskoczył na podium!

Z Tomasiakiem w takiej formie i z drugim skoczkiem w rosnącej dyspozycji Polska może mieć jeszcze jeden medal! W poniedziałek na dużej skoczni w Predazzo odbędzie się konkurs duetów. Trener Maciej Maciusiak jeszcze nie podał składu, ale zasugerował, że razem z Tomasiakiem najpewniej wystąpi Paweł Wąsek.

W sobotnich zawodach indywidualnych Wąsek wypadł znacznie lepiej niż Kamil Stoch. Paweł zajął 14. miejsce. Miał notę 265,9 pkt. Natomiast Kamil był 21. i miał notę 248,3 pkt. Punkty Wąska zsumowane z notą Tomasiaka (291,2 pkt) dawałaby Polsce 557,1 pkt, gdyby obaj powtórzyli swoje wyniki w poniedziałek. I – jak pokazują wyliczenia, które szybko na platformie X opublikował Adam Bucholz ze Skijumping.pl – to by nam dawało czwarte miejsce ze stratą zaledwie 2 pkt do trzeciej Norwegii.

Te wyniki mówią jasno, że polski duet stać na walkę o olimpijski medal! Ktoś powie, że to się raczej nie wydarzy? Cóż, podobnie myśleliśmy przecież przed konkursami indywidualnymi. A już zwłaszcza przed tym, w którym Tomasiak zdobył brąz.