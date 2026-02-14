Polka pokazała Amerykance, jak się walczy do końca

W sobotę 14 lutego reprezentantki Polski w short tracku - Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Kamila Sellier rywalizowały o awans do ćwierćfinałów na dystansie 1000 metrów. Przede wszystkim Maliszewska chciała pomścić swój nieudany start na dystansie dwa razy krótszym.
W pierwszym biegu niespodzianek nie było - najszybsza okazała się Courtney Sarault, czyli świeżo upieczona brązowa medalistka na dystansie 500 metrów. Kanadyjka wykręciła czas na poziomie 1:28.178. Za jej plecami awansowała Cloe Ollivier z Francji z czasem 1:28.603.
Przy okazji rywalizacji drugiej grupy serca polskich kibiców zabiły mocniej. Na czwartym torze pojawiła się Natalia Maliszewska, która była faworytką do awansu. Tempo na początku dyktowała Belgijka Hanne Desmet, a Polka starała się atakować z ostatniej lokaty.
Szansa nadarzyła się, gdy Koreanka Dohee Noh próbowała wcisnąć się przed Francuzkę Aurelie Leveque. Niestety, nasza reprezentantka dojechała na trzeciej pozycji z czasem 1:31.282 i musiała liczyć na to, że będzie jedną z czterech najlepszych zawodniczek z trzecich miejsc. Awans bezpośredni wywalczyły reprezentantki Belgii i Korei Południowej.
Trzeci bieg również był emocjonujący z perspektywy polskich kibiców. Na drugim torze ustawiła się Gabriela Topolska, ale rywalizowała z mocnymi zawodniczkami w postaci Corinne Stoddard czy Selmy Poutsmy. Nasza zawodniczka zaliczyła udany start, a następnie trzymała się za Amerykanką. Atakowała ją Holenderka, która zaliczyła upadek tuż przed końcem rywalizacji.
Na prowadzenie niespodziewanie wysunęła się Chinka Li Gong. Dojechała na metę samotnie, gdyż Topolska wpadła w kolizję ze Stoddard i obie panie upadły. Ostatecznie nasza panczenistka weszła do ćwierćfinału z drugiego miejsca, gdyż udało jej się podnieść i ukończyć rywalizację.
Czwarta grupa bez żadnej sytuacji spornej w komplecie dojechała na linię mety. Najlepsza okazała się złota medalistka z biegu na 500 metrów Xandra Velzeboer, a druga była Chinka Chutong Zhang. W piątej grupie najszybsza była Koreanka Minjeong Choi, zaś awans z drugiej pozycji przypadł Kanadyjce Kim Boutin.
Szósty bieg na swoją korzyść rozstrzygnęły Włoszka Elisa Confortola oraz Amerykanka Kristen Santos-Griswold. Na niekorzyść Natalii Maliszewskiej działał fakt, że niemal każda z zajmujących trzecie lokaty zawodniczek wykręciła lepszy czas od Polki. Po tej grupie jasne stało się, że nasza panczenistka nie zamelduje się w ćwierćfinale. Liczyć można było jeszcze tylko na awans Kamili Sellier.
Zanim jednak trzecia z Biało-Czerwonych pojawiła się na torze, rozstrzygnąć trzeba było losy biegu numer siedem. Tam najszybsza okazała się multimedalistka olimpijska Arianna Fontana z Włoch. Jako druga awansowała Kanadyjka Florence Brunelle.
W ostatnim biegu kwalifikacyjnym Sellier nie miała łatwego zadania. Obok niej na torze stanęły Holenderka Michelle Velzeboer, Koreanka Gilli Kim i Amerykanka Julie Letai. Polka starała się wyczekać swoją szansę na zaatakowanie dwóch rywalek znajdujących się przed nią.
Panie jechały w spokojnym tempie, a grupie przewodziła reprezentantka Korei Południowej. Sellier na moment wskoczyła przed Holenderkę, ale to nie wystarczyło, gdyż Velzeboer zaliczyła dobrą kontrę. Nasza zawodniczka dojechała jako trzecia z czasem 1:29.948 i, podobnie jak Maliszewska, pożegnała się z rywalizacją.
Do ćwierćfinałów z trzecich miejsc weszły Węgierka Diana Laura Vegi, Rosjanka Alena Kryłowa, Włoszka Chiara Betti oraz Chinka Jingru Yang. Biegi ćwierćfinałowe w short tracku kobiet na dystansie 1000 metrów odbędą się w poniedziałek 16 lutego. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 11:00. Finał rozpocznie się o 12:47.
Zobacz też: Wszyscy mówią o tym, co zrobił Tomasiak