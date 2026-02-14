Tomasiak ma drugi medal, a prezes planuje coś niesamowitego

Ten chłopak jest geniuszem skoków! Kacper Tomasiak ma 19 lat, pierwszy raz w życiu startuje na igrzyskach olimpijskich i po dwóch konkursach indywidualnych ma dwa medale!

W poniedziałek Tomasiak zdobył srebro na skoczni normalnej. W sobotę wywalczył brąz na skoczni dużej. Miesiąc wcześniej z nadziejami na medal dla niego na skoczni dużej mówił nam Paweł Niemczyk. Prezes LKS Klimczok Bystra zna Kacpra, odkąd ten trafił do klubu jako sześcioletni chłopiec.

- Nie, tym razem nawet ja w to nie wierzyłem – śmieje się i jednocześnie wzrusza Niemczyk, gdy rozmawiamy po kolejnym medalu Tomasiaka. - Powiem szczerze, że dzisiaj podchodziłem bez wielkich emocji, bo to, co Kacper zrobił na skoczni normalnej, to już było ponad stan, a to, co się stało dzisiaj, to jest po prostu szok – dodaje. – Kacper to chłopak o mentalu niesamowitym, mistrzowskim. Treningi zupełnie nie wskazywały na to, że może być medal, a on w zawodach pokazał to, co najlepiej potrafi. To jest po prostu absolutne mistrzostwo! To jest coś niesamowitego! – ekscytuje się Niemczyk.

W poniedziałek prezes oglądał medal Kacpra Tomasiaka razem z jego rodzicami. - Razem byliśmy na trybunach i razem wzruszeni płakaliśmy. A teraz jestem już w domu i nie wiem, czy nie polecę jeszcze raz do Włoch. Naprawdę zastanawiam się, czy nie kupić biletu na poniedziałkowy konkurs duetów, bo tam też możemy oglądać Kacpra w walce o medal. Przemyślę to i w niedzielę podejmę decyzję – zdradza szef klubu LKS Klimczok Bystra.