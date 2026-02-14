Wszyscy mówią o tym, co zrobił Tomasiak

Kacper Tomasiak zdobył niedawno srebrny medal igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej. W sobotę 14 lutego Polacy - na czele z Tomasiakiem - wzięli udział w rywalizacji na skoczni dużej. Warto przypomnieć, że nasi zawodnicy dali nam nadzieje - w treningach i Wąsek i Stoch wyglądali bardzo dobrze. Nie można było tego powiedzieć o Tomasiaku, który prezentował się wyjątkowo słabo. Maciej Maciusiak uspokajał i zapowiedział, że będzie lepiej.

Tomasiak rozbudził nadzieje pierwszym skokiem

To się sprawdziło w serii próbnej, po której był trzeci i w samym konkursie - Kacper Tomasiak skoczył 133 metry, co dało mu czwarte miejsce po pierwszej serii. Tracił tylko 3,2 pkt do trzeciego Sundala. "To będzie walka o medal!" - relacjonował na łamach Sport.pl Bartosz Królikowski.

To samo zauważył Adam Bucholz ze skijumping.pl. "Kacper Tomasiak przebudził się w najważniejszym momencie. Nasz wicemistrz olimpijski będzie w walczył o swój drugi medal w serii finałowej, brawo!" - napisał w serwisie X po próbie Polaka.

"Luzik, na skoczni normalnej Kacper Tomasiak też atakował z czwartego miejsca" - zauważył Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. "a tak serio to co za przeKocur! Nie sądziłem, że znowu będzie w takiej walce o medal!" - dodał.

Nikodem Cygan wypowiedział się w podobnym tonie, co Łukasz Jachimiak. "Już za chwilę Kacper Tomasiak usiądzie na belce i powalczy o drugi medal olimpijski. Będzie trudno, ale start przed Sundalem może mieć znaczenie. Czwarte miejsce to dobra pozycja do ataku" - stwierdził.

Z kolei Tomasz Hatta z igol.pl pisał: "Kacper Tomasiak w grze o medal. Co za wybitny turniej w jego wykonaniu, obojętnie jak się ten konkurs zakończy" - wyznał.

Po pierwszej próbie chwalony był także Paweł Wąsek, który po pierwszej serii był dwunasty po skoku na 129,5 metra. "Głowa jeszcze musi puścić w kluczowym momencie, ale widać, że Paweł Wąsek doszedł do siebie sportowo. I to jest bardzo ważna informacja" - napisał Piotr Majchrzak.

Z kolei jeśli chodzi o Kamila Stocha, to głównie skupiano się na podziękowaniach, jak w przypadku Karoliny Jaskulskiej z Kanału Sportowego. "Kamilu, dziękujemy Ci za wszystkie piękne olimpijskie emocje. 'Już nie będzie Kamila Stocha na kolejnych igrzyskach...'.Debiut - 2006, Pragelato. Pożegnanie - 2026, Predazzo. Legenda" - napisała.

Kacper Tomasiak brązowym medalistą na skoczni dużej!

Ostatecznie udało się! Kacper Tomasiak w drugiej serii odpalił skok na 138,5 m, który dał mu brązowy medal! "Uszczypnijcie mnie. Kacper Tomasiak podwójnym medalistą olimpijskim" - napisał Dominik Formela ze Skijumping.pl.

"Jezusmaria Kacper!!!" - napisał krótko Tomasz Hatta.

"KACPER TOMASIAK MULTIMEDALISTĄ OLIMPIJSKIM" - wykrzyczał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Znowu to zrobił! Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal w konkursie skoków narciarskich na skoczni dużej podczas zimowych igrzysk olimpijskich! 19-latek zdobywa swój drugi medal na tych igrzyskach! Wcześniej było srebro na skoczni normalnej. Niesamowita historia!!!" - napisał Łukasz Bok.

Złoty medal wpadł w ręce Domena Prevca, a srebro padło łupem Rena Nikkaido. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to Paweł Wąsek był czternasty, a Kamil Stoch był 21.