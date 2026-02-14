Ależ słowa Nawrockiego. Tak skomentował niesamowity sukces Tomasiaka

Kacper Tomasiak, identycznie jak na normalnym obiekcie, po pierwszej serii olimpijskiego konkursu zajmował 4. miejsce tuż za plecami Kristoffera Eriksena Sundala. Tracił do Norwega 3,2 punktu. Ostatecznie po drugim skoku na odległość 138,5 m zdobył brązowy medal. Wygrał Słoweniec Domen Prevc przed Japończykiem Renem Nikaido.

Tak Nawrocki skomentował drugi medal Tomasiaka

To trzeci medal podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie/Cortinie. Kacper Tomasiak w poniedziałek 9 lutego wywalczył swój pierwszy olimpijski krążek, gdy został wicemistrzem olimpijskim na normalnej skoczni. W piątek 13 lutego zaś także srebrny medal w wyścigu na 10000 m wywalczył panczenista Władimir Siemirunnij.

Karol Nawrocki na portalu X napisał o kolejnym, ogromnym sukcesie zaledwie 19-letniego Kacpra Tomasiaka:

"Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!".

Wcześniej na sukces naszego skoczka zareagował także premier Donald Tusk. Przynajmniej w tym przypadku potwierdziło się, że sport łączy, a nie dzieli.

W konkursie na dużym obiekcie w Predazzo pozostali Polacy także zaprezentowali się z dobrej strony. Paweł Wąsek zajął 14., a trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch 21. miejsce. W poniedziałek 16 lutego na tej samej skoczni odbędzie się konkurs duetów. Początek o godzinie 19.

