Choć największych szans na medal olimpijski w sobotę 14 lutego upatrywaliśmy w Damianie Żurku, to jednak Kacper Tomasiak po raz kolejny oczarował całą Polskę. 19-latek po zdobyciu srebra olimpijskiego na skoczni normalnej w Predazzo nie zamierzał spoczywać na laurach. Na dużym obiekcie zajął 3. lokatę i zdobył kolejny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Złoto przypadło Domenowi Prevcowi, a srebro zgarnął Ren Nikaido.

Smakiem musiał obejść się za to Żurek, który ponownie na imprezie czterolecia uplasował się tuż za "pudłem". Nasz panczenista stracił zaledwie 0,09 sekundy do brązowego medalisty Laurenta Dubreuila z Kanady. Na najwyższym stopniu podium stanął nowy rekordzista olimpijski Jordan Stolz z USA, a srebro zdobył Holender Jenning de Boo.

W rywalizacji medalowej uczestniczyły dziś także polskie biathlonistki. W 7,5-kilometrowym sprincie na bardzo wysokiej, 8. lokacie uplasowała się Kamila Żuk. Pozostałe Biało-Czerwone zajęły miejsca w trzeciej i piątej dziesiątce. Złoto sensacyjnie wywalczyła Norweżka Maren Kirkeeide, a za nią uplasowały się dwie Francuzki - Oceane Michelon oraz Lou Jeanmonnot.

Tak wygląda klasyfikacja medalowa po sukcesie Tomasiaka

Na ten moment nasza kadra ma na koncie trzy krążki - dwa zdobyte przez 19-letniego skoczka i jeden wywalczony w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 metrów przez Władimira Semirunnija. Polacy plasują się na 20. lokacie klasyfikacji medalowej.

W zestawieniu przewodzą Norwegowie, którzy mają już 20 medali tegorocznych igrzysk, w tym aż 10 złotych. Za nimi znajdują się gospodarze z Włoch - na ich koncie widnieje 18 krążków, w tym sześć złotych. Siedemnastokrotnie na podium stawali Amerykanie, w tym pięć razy na jego najwyższym stopniu.

Indywidualnie najlepsze osiągnięcia notowali norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo i szwajcarski alpejczyk Franjo von Allmen, którzy trzykrotnie sięgali po olimpijskie złoto we Włoszech. Po trzy krążki, z tym że z różnych kruszców, mają także Frida Karlsson i Ebba Andersson ze Szwecji, Lou Jeanmonnot z Francji, Ren Nikaido z Japonii i Marco Odermatt ze Szwajcarii. Na odnotowanie zasługuje także pierwszy historyczny olimpijski triumf reprezentanta Brazylii - Lucasa Pinheiro Braathena, który zwyciężył w slalomie gigant.

Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 [stan na 14 lutego]:

1. Norwegia - 10 złotych, 3 srebrne, 7 brązowych, 20 łącznie

2. Włochy - 6/3/9, 18 łącznie

3. USA - 5/8/4, 17 łącznie

4. Austria - 4/6/3, 13 łącznie

5. Francja - 4/6/2, 12 łącznie

6. Niemcy - 4/5/4, 13 łącznie

7. Szwecja - 4/4/1, 9 łącznie

8. Szwajcaria - 4/2/3, 9 łącznie

9. Japonia - 3/4/8, 15 łącznie

10. Holandia - 3/4/1, 8 łącznie

20. Polska - 0/2/1, 3 łącznie

