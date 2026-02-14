Kolejna afera z wiceprezydentem USA na igrzyskach. "Jakbym patrzyła na diabła"

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych spisuje się doskonale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Amerykanie znajdują się w pierwszej trójce klasyfikacji medalowej. Kadrze USA w trakcie imprezy czterolecia towarzyszy wiceprezydent J.D. Vance. Obecność polityka nie wszystkim się podoba.

San Siro wygwizdało Vance'a

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się ze sporą krytyką już podczas ceremonii otwarcia. W stronę Vance’a kierowano nie tylko gwizdy, ale również drwiące okrzyki. Mimo negatywnego odbioru polityk pozostał we Włoszech, gdzie wspiera reprezentantów USA.

Znana dziennikarka grzmi ws. Vance'a. "Jakbym patrzyła na demona"

Polityka skrytykowała również Sarah Spain. Znana amerykańska dziennikarka wcześniej pracowała dla giganta sportowego ESPN. Aktualnie prowadzi podcast „Good Game with Sarah Spain". W trakcie relacjonowania meczu hokeja kobiet między Stanami Zjednoczonymi a Czechami w mocnych słowach skomentowała obecność J.D. Vance'a.

"Dwanaście minut po rozpoczęciu pierwszej tercji pojawiło się wielu rosłych mężczyzn ze słuchawkami w uszach. Wraz z nimi pojawił się J.D.Vance'a z dzieckiem i grupą ochroniarzy, obecny był również Marco Rubio (sekretarz stanu USA, przyp. red.)." - tak wejście wiceprezydenta USA skomentowała Sarah Spain, cytowana przez norwerski dagbladet.

"Kiedy zobaczyłam "twarz z eyelinerem" JD Vance’a, dosłownie zrobiło mi się niedobrze. Miałam wrażenie, jakbym patrzyła na demona, diabła." - w tak mocnych słowach Spain reagowała na obecność polityka.

Spain wściekła. Oto, co zarzuciła wiceprezydentowi

Dziennikarka na tym nie skończyła. Dodała, że ochrona Vance'a zablokowała połowę lodowiska.

"Fotografowie odwrócili się plecami do lodu. Nie patrzyli na to, co się dzieje, ale robili zdjęcia delegacji wiceprezydenta, która nie wiadomo co robiła." - zauważa Spain.

Amerykanki wygrały spotkanie 5:1. Spain cieszy się dużą popularnością w internecie. ma ponad 260 tys. obserwujących na portalu X i 136 tys. na Instagramie, nigdy nie ukrywała, że krytykuje szeroko zakrojoną politykę deportacyjną administracji Trumpa.