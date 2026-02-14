Choć 14 lutego większości osób kojarzy się przede wszystkim z Walentynkami, to dla fanów skoków narciarskich w tym roku ten dzień oznaczał konkurs olimpijski na dużej skoczni w Predazzo. Dotychczasowe treningi dały nam pewne podpowiedzi, kto może sięgnąć po złoto. Jan Hoerl i Domen Prevc zawiedli na skoczni normalnej, podobnie jak kilku innych zawodników z czołówki. Jednak na dużym obiekcie od początku słali sygnał, że chcą się zrehabilitować.

Walentynki z olimpijskim skakaniem. Wpierw próba generalna

Co do Polaków, najmocniejszym z naszych jak dotąd był Kamil Stoch, potrafiący zająć miejsce nawet w Top 5. W Letniej Grand Prix skakał tu świetnie, więc były nadzieje, że może jego "last dance" indywidualnie na igrzyskach skończy się bardzo pięknie. Znacząco gorzej niż na normalnej skoczni radził sobie wicemistrz olimpijski Kacper Tomasiak, ale on potrafi odpalić i na to liczyliśmy. Jednak przed walką o medale, skoczków czekała jeszcze seria próbna.

Treningi bez błysku, tymczasem w próbnej pokaz mocy Tomasiaka!

Próbna, która rozpoczęła się z małym opóźnieniem z uwagi na dość mocno padający śnieg z deszczem. Jako pierwszy z Polaków skakał w niej Paweł Wąsek i skoczył naprawdę dobrze. Poleciał 131,5 metra, przy dość mocnym wietrze z tyłu skoczni (+8,1 pkt), co dało mu ostatecznie 10. miejsce xa aequo z Ilją Mizernychem z Kazachstanu. Niewiele krócej poleciał Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski poleciał 129 metrów, mając dodane za wiatr jeszcze 0,4 pkt więcej. Pozwoliło mu to uzyskać finalnie 14 lokatę.

Jednak do bycia najlepszym z naszych postanowił wrócić Kacper Tomasiak! Uzyskane przez niego 133 metry to była jego zdecydowanie najbardziej udana próba z dotychczasowych na dużej skoczni w Predazzo. Nasz rodak naprawdę długo prowadził i coraz więcej wskazywało na to, że może zająć nawet miejsce w Top 3! Stało się to rzeczywistością po skoku Ryoyu Kobayashiego, który uplasował się tuż za Polakiem. Ostatecznie nasz rodak zajął 3. miejsce, wyprzedzony jedynie przez Rena Nikaido i zwycięskiego Domena Prevca! Początek konkursu o 18:45.

Wyniki serii próbnej na skoczni dużej w Predazzo: