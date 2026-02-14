Powrót na stronę główną
Tak wygląda klasyfikacja medalowa ZIO po starcie Żurka. Oto miejsce Polski

W piątek, 13 lutego dorobek medalowy Polski podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 powiększył Władimir Semirunnij, który zdobył srebro na dystansie 10 000 metrów. Polscy kibice na kolejny krążek liczyli już kolejnego dnia. Niestety Damian Żurek zajął 4. miejsce w wyścigu na dystansie 500 metrów, przez co nie poprawił pozycji Polski w klasyfikacji medalowej igrzysk.
Damian Żurek
W sobotę, 14 lutego, oczy polskich kibiców podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 były zwrócone na Damiana Żurka. Nasz panczenista rywalizował na dystansie 500 metrów. Żurek znajdował się w wąskim gronie faworytów. Oprócz niego Polskę reprezentowali Marek Kania i Piotr Michalski. 

Damian Żurek bez medalu. Sukces był o włos 

Jako pierwszy z biało-czerwonych na starcie pokazał się jadący na torze wewnętrznym Piotr Michalski. Polak rywalizował z Joepem Wennemarsem. Michalski minimalnie przegrał i po swoim starcie znajdował się na 6. miejscu z czasem 35,10. Ze znakomitej strony pokazał się Marek Kania. Nasz zawodnik startował z piekielnie szybkim Japończykiem Shinhamą, przegrał minimalnie, zajmując po swoim przejeździe 2. miejsce, z czasem 34,48. Starty najlepszych, w tym Damiana Żurka były jednak dopiero przed nami. Niestety nasz najlepszy panczenista finiszował z czasem 34.35 na najgorszym dla sportowca czwartym miejscu. Trzeci był Kanadyjczyk Dubreuil (34,26). Srebro wywalczył Jenning de Boo (33,88), a złoty medal sięgnął Jordan Stolz (33,77). 

Oto jak wygląda klasyfikacja igrzysk po występie panczenistów 

Żurek był o włos od zdobycia trzeciego medalu dla Polski podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Pierwszy medal zdobył Kacper Tomasiak, który wywalczył srebro w konkursie na normalnej skoczni HS 107 w Predazzo. Drugi krążek, również srebrny zdobył Władimir Semirunnij.

Polska zajmuje aktualnie 20. lokatę. W zestawieniu przewodzą reprezentacje Norwegii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Norwegowie zdobyli już 19 medali, blisko połowa z nich (9) to złote krążki. Gospodarze igrzysk są gorsi tylko o jeden medal (18), Włosi tracą jednak w krążkach z najcenniejszego kruszcu, dotychczas zdobyli ich 6. Trzeci Amerykanie triumfowali 5 razy, łącznie zdobyli 17 medali. 

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 14 lutego]:

  • 1. Norwegia - 9 złotych, 3 srebrne, 7 brązowych - 19 łącznie 
  • 2. Włochy - 6/3/9 - 18 łącznie 
  • 3. USA - 5/8/4 - 17 łącznie
  • 4. Francja - 4/5/1 - 10 łącznie
  • 5. Niemcy - 4/4/3 - 11 łącznie
  • 6. Szwecja - 4/4/1 - 9 łącznie
  • 7. Szwajcaria - 4/2/3 - 9 łącznie
  • 8. Austria - 3/6/3 - 12 łącznie
  • 9. Holandia 3/4/1 - 8 łącznie 
  • 10. Japonia - 3/3/8 - 14 łącznie
  • ...
  • 20. Polska - 0/2/0 - 2 łącznie 

