Złoty medal, który oburzył tłumy. "Byłam przerażona"

Gdy okazało się, że Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron o zaledwie niespełna 1,5 pkt wyprzedzili w walce o olimpijskie złoto Amerykanów Madison Chock i Evana Batesa, to reprezentanci Francji ze łzami w oczach rzucili się w ramiona swoich trenerom, a potem sobie nawzajem. Niektórzy kibice zachwycali się historią sukcesu duetu, który połączył siły zaledwie rok wcześniej. Duża grupa fanów łyżwiarstwa figurowego jednak jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji par tanecznych mówiła wprost: "Każdy, byle nie oni".

Jeden z internautów nie wytrzymał. "W porównaniu z tym gwałt to pikuś"

- To było straszne napięcie – relacjonował szczęśliwy Cizeron przed kamerą francuskiego Eurosportu, wracając myślami do oczekiwania na werdykt sędziów, który przesądził o triumfie jego i Fournier Beaudry w Mediolanie. Fragment tego wywiadu zamieszczono na portalu X, a jeden z użytkowników skomentował ironicznie: "Biedactwa. W porównaniu z tym gwałt to pikuś". Inna osoba przy nagraniu z efektownego występu tej pary w programie dowolnym napisała zaś, że warto pamiętać, jak doszło do powstania tej pary.

A doszło do tego dopiero w marcu 2025 roku. Pochodząca z Kanady Fournier Beaudry, która w przeszłości – poza ojczyzną – reprezentowała też przez pewien czas Danię, francuskie obywatelstwo uzyskała w ostatniej chwili, na trzy miesiące przed igrzyskami. Same okoliczności nawiązania tej współpracy rzeczywiście wiążą się z dużymi kontrowersjami.

Wspomniana uwaga dotycząca gwałtu odnosi się do Nikolaja Soerensena, wieloletniego partnera tanecznego 33-latki, z którym ta wciąż jest związana prywatnie. W 2024 roku został on zawieszony na sześć lat za przemoc seksualną z 2012 roku, której miał się dopuścić na amerykańskiej trenerce i dawnej zawodniczce (zakaz został wycofany w ubiegłym roku z powodu braku jurysdykcji). Soerensen od początku zaprzeczał tym zarzutom, a Fournier Beaudry publicznie go wspierała.

"Kontrolujący, przerażająco chłodny". Była partnerka nie chciała przebywać z Cizeronem bez trenera

Wsparcia urodzonemu w Danii zawodnikowi udzielił wtedy także Cizeron. Teraz sam został pierwszym w historii łyżwiarzem startującym w duetach tanecznych, który zdobył olimpijskie złoto dwa razy z rzędu z różnymi partnerkami. Za sprawą książki tej poprzedniej - Gabrielli Papadakis – w styczniu i nad nim zebrały się ciemne chmury. Była łyżwiarka zarzuciła 31-latkowi, z którym startowała aż przez 18 lat, liczne nadużycia i stworzenie toksycznego środowiska. Opisywała go jako kontrolującego, przerażająco chłodnego, wymagającego i krytycznego.

Na zewnątrz wydawało się, że stanowią duet idealny, ale Papadakis twierdzi w książce, że współpraca z Cizeron stała się psychicznie i fizycznie niebezpieczna. Wspominała, że w miesiącach poprzedzających igrzyska w Pekinie poziom kontroli narzucony przez jej partnera tanecznego jeszcze się zwiększył. Nie pozwalał jej ćwiczyć samej obrotów, a kiedy przyciemniła włosy farbą, to przekazał ich trenerom, że woli, by była blondynką. Miał też dzwonić do jej trenera boksu i nalegać, by ten zakazał jej trenować ten sport w obawie przed kontuzją. Odrzucił także jej pomysł, gdy chciała wystąpić na igrzyskach w spodniach i zamiast tego zaprojektował jej złotą suknię.

Papadakis opisywała, że wtedy nie kłóciła się z partnerem i nauczyła się powstrzymywać gniew, a na siebie brała winę za jego wybuchy złości. Ale po igrzyskach w 2022 roku zaczęły dokuczać jej psychogenne napady padaczkowe, które miały być skutkiem wspomnianej sytuacji. Była łyżwiarka zaznaczyła, że lekarz wiązał te problemy zdrowotne ze stresem. Miała też odmawiać trenowania z Cizeronem bez obecności trenera i twierdziła, że przeraża ją wizja przebywania z nim sam na sam.

Francuz wszystkim tym zarzutom zaprzeczył i oskarżył byłą partnerkę o kampanię oszczerstw. Zagroził też podjęciem kroków prawnych. Zaskoczenie wyraził były trener tego duetu Romain Haguenauer, który przyznał, że zawodnicy mieli swoje problemy, ale oświadczył, że nie był świadkiem żadnych niewłaściwych zachowań. Szkoleniowiec obecnie nadal pracuje z Cizeronem.

Szokująca decyzja i zaskakujący powrót. Konflikt interesów czy próba uciszania?

Papadakis zapewniała, że jej książka nosząca tytuł "Żeby nie zniknąć" nie była wycelowana w byłego partnera, a zależało jej na opisaniu systemu charakterystycznego dla łyżwiarstwa figurowego. Przyznała, że data premiery książki mogła sugerować, że chciała skorzystać z szumu przed igrzyskami, ale zapewniła, że została ona wyznaczona jeszcze zanim było wiadomo, że Cizeron wznowił karierę, by połączyć siły z Fournier Beaudry.

Pierwotnie po igrzyskach w Pekinie napisał on bowiem do Papadakis, oznajmiając, że chce wystartować w kolejnych igrzyskach. Kobieta nie odpisywała od razu i wspominała potem, że odczuwała panikę, gdy imię Cizerona wyświetlało się w jej telefonie. Po kilku dniach bez jej decyzji mężczyzna miał jej przekazać, że jest zmuszony zakończyć ich współpracę. W grudniu 2024 roku ogłosili wspólnie zakończenie kariery sportowej, szokując środowisko. Gdy jakiś czas później ogłoszono powrót Cizerona w parze z Fournier Beaudry, to Papadakis media miały przypisywać, że odeszła, by skupić się na występach w komercyjnych galach.

- Kiedy na szali jest twoje własne bezpieczeństwo, to trudno mówić o wyborze. Zostałam wypchnięta – argumentuje Francuzka.

Od 2024 roku występowała w roli telewizyjnej ekspertki. Pierwotnie miała też pracować przy igrzyskach w Mediolanie, ale po publikacji książki stacja NBC zrezygnowała z tego pomysłu, tłumacząc, że choć szanuje prawo Papadakis do opowiedzenia jej historii, to uznano jej pracę przy zawodach za konflikt interesów wobec startu Cizerona. Niektórzy uznali zaś ten ruch za próbę uciszania byłej łyżwiarki. Ta, po triumfie byłego partnera i Fournier Beaudry, zamieściła na Instagramie zdjęcie lampki wina i paczki papierosów z podpisem "Wylogowanie".

"Złowroga energia" i kontrowersyjne decyzje sędziowskie. Interwencja światowej federacji

W poświęconym parom tanecznym dokumencie Netfliksa "Blask i złoto" były amerykański solista Adam Rippon przyznał, że parze Cizeron - Fournier Beaudry towarzyszy "złowroga energia". Sami zawodnicy przed igrzyskami wielokrotnie byli pytani o kontrowersje dotyczące ich współpracy. W Mediolanie ucinali je, dodając, że powiedzieli już wcześniej na ten temat wszystko, co mieli do przekazania.

Tak samo zrobiła Fournier Beaudry, gdy jedna z dziennikarek powiedziała jej, że dostała anonimowy komentarz od ofiary napaści Soerensena, która stwierdziła, że postawa i słowa łyżwiarki to niebezpieczny sygnał dla zawodników, którzy muszą zgłosić nadużycie. W podobnym tonie wypowiedziała się Papadakis. Stwierdziła, że rozumie, dlaczego ofiary przemocy nie mówią o tym głośno, bo to one ponoszą potem negatywne skutki.

Przy tym wszystkim olimpijski triumf Cizerona i Fournier Beaudry wywołał także kontrowersje czysto sportowe. Duża grupa kibiców była oburzona znaczącą różnicą w notach przyznanych przez francuską sędzię Jezabel Dabouis tej parze oraz duetowi Chock – Bates na korzyść jej rodaków. Inni sędziowie przyznali obu parom podobne noty, w tym część wskazała na przewagę Amerykanów. Niektórzy fani w sieci umieszczali fragment programu dowolnego "Trójkolorowych", na którym widać było brak pełnej synchronizacji podczas jednego z obrotów i komentowali, że nie był to występ wart złotego medalu olimpijskiego.

W piątek zainterweniowała Międzynarodowa Federacja Łyżwiarska (ISU), która poparła Dabouis, zaznaczając, że to normalne, iż pojawiają się różnice w ocenach, a władze federacji mają zaufanie do wyznaczanych sędziów. O ile ta sprawa może dość szybko ucichnąć, to wydaje się, że kontrowersje dotyczące byłych partnerów Cizerona i Fournier Beaudry mogą sprawić, że nad ich olimpijskim triumfem z Mediolanu wciąż będą ciemne chmury.