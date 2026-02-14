Mamy drugie srebro, a teraz czekamy na złoto! Może być sensacja

To już są lepsze igrzyska olimpijskie niż poprzednie. W porównaniu z imprezą w Pekinie cztery lata temu mamy więcej medali, do tego z cenniejszego kruszcu. Biało-Czerwoni aspirują do tego, by zdobyć więcej medali i napawać nas coraz większą dumą. Dziś w programie "Studio Cortina" porozmawiamy m.in. o medalu Władimira Semirunnija na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim i kolejnej szansie Damiana Żurka w sprincie panczenistów, a także o wieczornym konkursie skoków w Predazzo. Tam po srebrze Kacpra Tomasiaka apetyty zostały rozbudzone.

Zobacz wideo "Studio Cortina" - wspaniałe srebro Semirunnija, ogromne nadzieje Żurka i szansa skoczków

Gośćmi programu będą Sławomir Hankus (trener skoków narciarskich i ekspert Eurosportu), Katarzyna Niedźwiedzka (dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim) i Łukasz Jachimiak (dziennikarz Sport.pl).

Będą też łączenia z naszymi korespondentami we Włoszech, czyli Radosławem Leniarskim i Jakubem Balcerskim, a także z Jaromirem Radke, byłym panczenistą i olimpijczykiem.