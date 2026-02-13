Kamil Stoch pokazał wszystkim, w jakiej jest formie! Przebudzenie mistrza

Po srebrze olimpijskim Kacpra Tomasiaka na normalnej skoczni oraz nieudanym konkursie mikstów (jedenasta lokata) mogliśmy już spoglądać na treningi skoczków na dużym obiekcie. W czwartek zdecydowanie najlepiej z Biało-Czerwonych prezentował się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zajmował w treningach kolejno: dziewiąte, czwarte oraz piętnaste miejsce. Szczególnie mógł się podobać jego drugi skok (135,5 m). Solidnie spisywał się Paweł Wąsek. Nieco słabiej Tomasiak, ale czasami bywa tak, że potrzebuje więcej czasu na adaptację do nowego obiektu.

Stoch znów pokazał klasę. Duży ścisk zaraz za podium

Czwartek pokazał, że ponownie możemy mieć szerokie grono kandydatów do medalu. Piątek z kolei ponownie rozpoczął się dobrze dla Stocha. Uzyskał bowiem 126,5 metra i miał dodane ponad 16 punktów za niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Wyraźnie słabszą notę od Stocha zanotowali przy swoich nazwiskach Wąsek i Tomasiak. Ten pierwszy skoczył 123,5 metra, a Tomasiak wylądował 3,5 metra bliżej, lecz oddawał próbę w zdecydowanie gorszych warunkach.

Jeszcze po 44 skoczkach w czołówce znów można było dostrzec potężny ścisk. Później odleciał Jan Hoerl, uzyskując 137 metrów. Ostatecznie ten wynik zapewnił Austriakowi drugie miejsce. Zwyciężył Domen Prevc, a trzecią pozycję zajął Ren Nikaido. Ze skoku zrezygnował Ryoyu Kobayashi. Stoch był ostatecznie jedenasty, a Wąsek i Tomasiak ex aequo na 28. miejscu.

Wyniki pierwszego treningu:

1. Domen Prevc (Słowenia) - 90.8 pkt (138.5 m)

2. Jan Hoerl (Austria) - 90.2 pkt (137 m)

3. Ren Nikaido (Japonia) - 86.3 pkt (134 m)

4. Philipp Raimund (Niemcy) - 76.9 pkt (131 m)

5. Timi Zajc (Słowenia) - 75.5 pkt (132 m)

6. Marius Lindvik (Norwegia) - 75.3 pkt (128.5 m)

7. Hektor Kapustik (Słowacja) - 74.2 pkt (125.5 m)

7. Felix Trunz (Szwajcaria) - 74.2 pkt (126 m)

7. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 74.2 pkt (128 m)

10. Niko Kytosaho (Finlandia) - 73.8 pkt (128 m)

---------------

11. Kamil Stoch (Polska) - 73.7 pkt (126.5 m)

28. Paweł Wąsek (Polska) - 61.9 pkt (123.5 m)

28. Kacper Tomasiak (Polska) - 61.9 pkt (120 m)

Artykuł aktualizowany.