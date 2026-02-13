Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie trwają w najlepsze. W poniedziałek wicemistrzem olimpijskim został skoczek Kacper Tomasiak, a w piątkowe popołudnie także srebro wywalczył panczenista Władimir Semirunnij. To drugi medal polskiego sportowca na tegorocznych igrzyskach. Medal wyjątkowy, bo wywalczony przez człowieka, który nasz kraj reprezentuje dopiero od niedawna.

Tak w Rosji odnotowano medal dla Semirunnija. "Wcześniej reprezentował Rosję"

"Ma 23 lata, a w plecaku trzyma biało-czerwoną flagę. Nosi ją zawsze ze sobą, to część jego sportowego wyposażenia. Władimir Siergiejewicz Semirunnij urodził się w Rosji. Jeszcze w 2022 roku dla Rosji zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów. W Jekaterynburgu mieszkał prawie całe życie. Ale w 2023 roku postanowił zmienić wszystko" - tak o jeszcze wówczas kandydacie do medalu pisał na Sport.pl nasz dziennikarz Łukasz Jachimiak.

A jak w kraju urodzenia przyjęto sukces Semirunnija?

"Rosjanin, który zmienił obywatelstwo, zdobył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich" - to tytuł z portalu Sportrbc.ru. "23-letni Semirunnij jest mistrzem Rosji w biegu na 10 000 m i rekordzistą Rosji juniorów w biegu na 3000 m. W sumie ponad 30 Rosjan, którzy zmienili obywatelstwo sportowe, będzie reprezentować inne drużyny na Igrzyskach w 2026 roku. Semirunny był pierwszym z nich, który zdobył medal" - czytamy w artykule.

"Czeski łyżwiarz szybki Metodej Jilek zdobył złoty medal w biegu na 10 000 m na Igrzyskach Olimpijskich 2026. 19-letni sportowiec pokonał dystans w czasie 12 minut 33,43 sekundy. Srebro wywalczył były rosyjski łyżwiarz szybki Władimir Semirunnij, reprezentujący Polskę. 23-latek finiszował 5,65 sekundy za liderem. Brązowy medal przypadł Holendrowi Jorritowi Bergsmie (+7,05)" - napisano na łamach Sport-express.ru.

Dużo mocniejsze słowa padają w komentarzach. Jak zauważa Interia Sport, rosyjscy internauci nie potrafią zachować klasy. Oto niektóre ze wpisów:

"Brawo Polacy, wychowaliście świetnego łyżwiarza szybkiego!"

"Gratulacje dla Władimira Semirunnija, rodowitego mieszkańca obwodu swierdłowskiego, za srebrny medal igrzysk olimpijskich!".

"O cholera... Jak to jest? Czemu wszyscy są od nas, a... nikt nie jest od nas?!"

"Życzę mu, żeby już nigdy niczego nie wygrał"

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Miejmy nadzieję, że to nie koniec polskich medali.