Wielki wyczyn Semirunnija na igrzyskach. Tak Nawrocki skomentował jego sukces

Wielki dzień dla polskiego łyżwiarstwa szybkiego! Władimir Semirunnij zdobył srebro olimpijskie na dystansie 10000 metrów. Jego sukces skomentował już prezydent RP Karol Nawrocki.
Władimir Semirunnij urodził się w Rosji. Jeszcze w 2022 roku zdobył medal mistrzostw świata juniorów w barwach tego kraju. Dwanaście miesięcy później był już w Polsce. Uciekł ze swojej ojczyzny, bo wiedział doskonale, iż po ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę, będzie miał problem, by brać udział w zawodach międzynarodowych. Został zaproszony na treningi do Polski. I pokazał, że ma ogromny talent. A właściwie to potwierdził.

Wielki występ Semirunnija. Mamy srebro olimpijskie

W marcu 2025 roku, jeszcze bez polskiego obywatelstwa, ale już ze zgodą na starty dla nas, Władek zdobył srebrny medal MŚ na 10000 i brązowy na 5000 metrów.

W sierpniu poprzedniego roku z kolei odebrał polskie obywatelstwo z rąk prezydenta Karola Nawrockiego, a to sprawiało, że oficjalnie mógł reprezentować nasz kraj. 

W piątek (13 lutego) Semirunnij kapitalnie zaprezentował się na dystansie 10000 metrów. Podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie jechał w trzeciej parze. Zaczął bardzo mocno. W drugiej części rywalizacji oczywiście jego tempo musiało spaść, ale nadal było na niezwykle wysokim poziomie. Semirunnij osiągnął czas 12:39.09. Po swoim biegu objął prowadzenie i wtedy z niecierpliwością czekaliśmy na trzy ostatnie duety. Wiedzieliśmy, że ten wynik powinien dać medal.

Reprezentanta Polski wyprzedził tylko Metodej Jilek. Czech jechał w czwartej parze i pokazał wielką klasę. Brąz zdobył doświadczony Holender Jorrit Bergsma.

Nawrocki komentuje sukces Semirunnija

Z wielką uwagą występ Semirunnija musiał oglądać Karol Nawrocki. Prezydent RP doskonale znał sytuację łyżwiarza szybkiego, a wszystkim zależało na tym, by mógł reprezentować Polskę na igrzyskach.

- Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem. Gratulacje - napisał Nawrocki na X.

