Fortuna! Tyle Semirunnij zarobi za medal ZIO

Do 13 lutego Polska zdobyła tylko jeden medal na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. A to za sprawą Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek sprawił wielką sensację i zajął drugie miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w Predazzo. Blisko podium był też panczenista Damian Żurek na dystansie 1000 m, ale finalnie uplasował się na czwartej lokacie. W piątek serca Polaków znów mocniej zabiły. Tego dnia startował Władimir Semirunnij, Rosjanin, który od sierpnia 2025 roku posiada polskie obywatelstwo.
Kibice ściskali mocno kciuki za 23-latka. Eksperci również. Ba, wielu z nich stawiało go w gronie faworytów. - Na pewno będzie się bardzo mocno liczył w walce o medale - mówili komentatorzy Eurosportu. Przed startem nadeszły jednak niepokojące wieści. Z rywalizacji wycofał się jeden z zawodników, przez co przesunięto Polaka do trzeciej pary, a więc tuż przed czyszczeniem lodu, co było utrudnieniem. Mimo wszystko Semirunnij poradził sobie znakomicie. Pewnie wygrał w swojej parze i ostatecznie zajął drugie miejsce, zdobywając srebro!
To pierwszy medal olimpijski w jego karierze. To wielki powód do dumy, ale nie tylko. Podium olimpijskie da mu również solidny zastrzyk gotówki. Polski Komitet Olimpijski przewidział bowiem spore nagrody za krążki przywiezione z Włoch. Mowa o 400 tysiącach złotych w gotówce, a także o 200 tysiącach w tokenach. To nie wszystko. Wicemistrz olimpijski otrzyma też nagrody w przedmiotach - obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł.
A to nie koniec. Polak może też liczyć na nagrodę z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Semirunnij dostanie jednorazowo 78 241,68 zł, a kolejne kwoty będą wypłacane w ratach przez dwa lata. Łączna kwota, jaką uzyska od tego organu, to 448 495,92 zł.
Nagrody PKOl:
Nagrody MSiT: