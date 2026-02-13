Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Fortuna! Tyle Semirunnij zarobi za medal ZIO

Mamy to! Polska z drugim medalem olimpijskim! Zdobył go Władimir Semirunnij w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 m. To dla niego wielki sukces, za który zostanie sowicie wynagrodzony przez państwo. Pieniądze, a także inne przedmioty przekażą mu PKOl i MSiT. Wartość nagród robi wrażenie.
Władimir Semirunnij
fot. Eurosport

Do 13 lutego Polska zdobyła tylko jeden medal na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. A to za sprawą Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek sprawił wielką sensację i zajął drugie miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w Predazzo. Blisko podium był też panczenista Damian Żurek na dystansie 1000 m, ale finalnie uplasował się na czwartej lokacie. W piątek serca Polaków znów mocniej zabiły. Tego dnia startował Władimir Semirunnij, Rosjanin, który od sierpnia 2025 roku posiada polskie obywatelstwo.

Zobacz wideo To był szok. Justyna Kowalczyk zemdlała na trasie. "Kamery straciły ją z oczu"

Władimir Semirunnij z medalem olimpijskim. Tyle za niego zarobi

Kibice ściskali mocno kciuki za 23-latka. Eksperci również. Ba, wielu z nich stawiało go w gronie faworytów. - Na pewno będzie się bardzo mocno liczył w walce o medale - mówili komentatorzy Eurosportu. Przed startem nadeszły jednak niepokojące wieści. Z rywalizacji wycofał się jeden z zawodników, przez co przesunięto Polaka do trzeciej pary, a więc tuż przed czyszczeniem lodu, co było utrudnieniem. Mimo wszystko Semirunnij poradził sobie znakomicie. Pewnie wygrał w swojej parze i ostatecznie zajął drugie miejsce, zdobywając srebro!

To pierwszy medal olimpijski w jego karierze. To wielki powód do dumy, ale nie tylko. Podium olimpijskie da mu również solidny zastrzyk gotówki. Polski Komitet Olimpijski przewidział bowiem spore nagrody za krążki przywiezione z Włoch. Mowa o 400 tysiącach złotych w gotówce, a także o 200 tysiącach w tokenach. To nie wszystko. Wicemistrz olimpijski otrzyma też nagrody w przedmiotach - obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł.

A to nie koniec. Polak może też liczyć na nagrodę z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Semirunnij dostanie jednorazowo 78 241,68 zł, a kolejne kwoty będą wypłacane w ratach przez dwa lata. Łączna kwota, jaką uzyska od tego organu, to 448 495,92 zł.

Nagrody PKOl: 

  • Złoto: 500 tysięcy złotych w gotówce, 250 tysięcy w tokenach (z giełd kryptowalut), samochód Toyota Corolla, mieszkanie dwupokojowe, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 3000 zł
  • Srebro: 400 tysięcy złotych w gotówce, 200 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł
  • Brąz: 300 tysięcy złotych w gotówce, 150 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 1500 zł.

Zobacz też: Najtwardsza biegaczka świata nie kłania się Trumpowi za to, co zrobili jej jego agenci. 

Nagrody MSiT:

  • Złoto: 520 105,32 zł, w tym: jednorazowo 111 787,56 zł, pozostała kwota (408 317,76 zł) przez dwa lata w miesięcznych ratach po 17 013,24 zł
  • Srebro: 448 495,92 zł, w tym: jednorazowo 78 241,68 zł, reszta w miesięcznych ratach po 15 427,26 zł
  • Brąz: 394 860,96 zł, w tym: jednorazowo 61 516,80, resztę w miesięcznych ratach po 13 889,34 zł).

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!