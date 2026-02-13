Tak wygląda klasyfikacja medalowa IO po tym, co zrobił Semirunnij

Cóż to był za start Władimira Semirunnija! Reprezentant Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 metrów fenomenalnie poradził sobie w biegu przeciwko Stijnowi van de Buntowi, osiągając czas na poziomie 12:39:09, choć w trakcie jazdy komentatorzy Eurosportu obawiali się, że Semirunnij coraz wyraźniej opada z sił.

Gdy z walki o medal po fatalnym starcie wypisał się Davide Ghiotto, niemal jasne stało się, że Polak stanie na podium, choć emocje towarzyszyły nam do samego końca. Ostatecznie wykręcony czas pozwolił naszemu panczeniście na zdobycie srebrnego medalu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Triumfatorem został Czech Metodej Jilek, a brąz przypadł 40-letniemu utytułowanemu Holendrowi Jorritowi Bergsmie.

Tak wygląda klasyfikacja medalowa po sukcesie Semirunnija

To drugi krążek wywalczony przez Biało-Czerwonych podczas imprezy czterolecia na północy Włoch. Wcześniej srebro w skokach narciarskich na skoczni normalnej w Predazzo zdobył 19-letni Kacper Tomasiak. Sukces 23-letniego Semirunnija sprawił, że Polacy awansowali o jedno miejsce w klasyfikacji medalowej.

Biało-Czerwoni aktualnie zajmują 17. lokatę. Prym w zestawieniu wiodą reprezentacje Norwegii, Włoch i USA. Norwegowie mają na swoim koncie aż 18 medali, w tym osiem złotych. Gospodarze tegorocznych igrzysk także mogą poszczycić się osiemnastoma krążkami, w tym sześcioma złotymi. Amerykanie z kolei mają łącznie 14 medali. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych czterokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium.

Indywidualnie najlepszy jest Johannes Hoesflot Klaebo z Norwegii, który ma na swoim koncie już trzy złota olimpijskie, które wywalczył w konkurencjach biegów narciarskich - w sprincie, skiathlonie 10 km +10 km i w biegu na 10 km stylem dowolnym. Trzy złote krążki zdobył również szwajcarski alpejczyk Franjo von Allmen.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 13 lutego]:

1. Norwegia - 8 złotych, 3 srebrne, 7 brązowych, 18 łącznie

2. Włochy - 6/3/9, 18 łącznie

3. USA - 4/7/3, 14 łącznie

4. Francja - 4/5/1, 10 łącznie

5. Niemcy - 4/3/2, 9 łącznie

6. Szwecja - 4/3/1, 8 łącznie

7. Szwajcaria - 4/1/2, 7 łącznie

8. Austria - 3/6/3, 12 łącznie

9. Holandia - 3/3/1, 7 łącznie

10. Japonia - 2/2/6, 10 łącznie

17. Polska - 0/2/0, 2 łącznie

