Gwiazda wpadła na dopingu tuż przed igrzyskami. Nagle taki zwrot

Rebecca Passler to włoska biathlonistka, która do tej pory święciła największe sukcesy podczas mistrzostw świata juniorów - zdobyła w 2022 r. złoty medal w sztafecie. Głośno na jej temat zrobiło się w styczniu tego roku, kiedy podczas kontroli antydopingowej wykryto w organizmie letrozol, a więc lek, który zazwyczaj jest przepisywany kobietom po menopauzie z rakiem piersi. Passler ma 24 lata. W tym przypadku można było zinterpretować, że Passler mogła użyć leku, by zamaskować stosowanie sterydów anabolicznych. Teraz doszło do pewnego przełomu w tej sprawie.

Włoszka może wystąpić na igrzyskach. "To były bardzo trudne dni"

Włoski Związek Sportów Zimowych (FISI) poinformował w oficjalnym komunikacie, że zawieszenie Passler zostało uchylone, co oznacza, że biathlonistka może wystąpić w zawodach podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

"Sąd Apelacyjny w Nado uwzględnił apelację stwierdzając, że istniała uzasadniona podstawa prawna, tj. pozorna zasadność nieumyślnego przyjęcia lub nieświadomego zanieczyszczenia kwestnionowaną substancją" - czytamy. Passler dołączy do zespołu 16 lutego, więc potencjalnie będzie miała okazję do tego, by wystąpić w sztafecie 4x6 km (18.02), a także w biegu masowym na 12,5 km (21.02).

- Federacja z zadowoleniem przyjmuje wynik apelacji, który pozwala Rebecce wrócić do zespołu - mówi Flavio Roda, prezes FISI. - To były dla mnie bardzo trudne dni. Zawsze wierzyłam w swoje dobre intencje. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali: od prawników, którzy zajęli się moją sprawą, przez FISI, po moją rodzinę i przyjaciół. Teraz wreszcie mogę w pełni skupić się na biathlonie - dodała Passler.

Włosi cały czas wspierali Passler. "Jest wspaniałą osobą"

Od samego początku Passler otrzymała sporo wsparcia od swoich koleżanek z reprezentacji Włoch. - Na samym początku to był szok, ale znamy ją i wiemy, jaką jest wspaniałą osobą. Wysłałam jej wiadomość, ponieważ chcę ją wspierać w tym trudnym czasie, ale jedyne, co możemy zrobić, to czekać i przesłać jej serdeczne uściski - mówiła Dorothea Wierer, trzykrotna medalistka olimpijska. - Wspieramy Rebeccę i jesteśmy przekonani, że jest niewinna - dodał Klaus Hollrigl, dyrektor włoskiej kadry biathlonowej.

Aktualnie Passler zajmuje 33. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ze 105 pkt, a jej najlepsze wyniki to 11. miejsce w biegu ze startu wspólnego w Annecy czy sama pozycja ze sprintu w Oberhofie.