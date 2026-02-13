Oto jak Niemcy nazwali Tomasiaka. Potem cios w trenera polskiej kadry

- Z tego, co zauważyłem, ma najlepsze odbicie z całej stawki - mówił szef niemieckich skoków Horst Huettel tuż po zdobyciu przez Kacpra Tomasiaka srebrnego medalu olimpijskiego na skoczni normalnej w Predazzo. 19-latek zrobił furorę, dając wiele radości przygaszonym od dawna polskim skokom. Ich problemy są dostrzegane nawet za granicą.
W niemieckim serwisie sport.de ukazał się obszerny tekst na ten temat. We wstępie wyjątkowo pochlebnie nazwano naszego medalistę: "Polski geniusz skoków narciarskich Kacper Tomasiak, sprawił niespodziankę na zimowych igrzyskach olimpijskich, zdobywając srebrny medal". Jednak to nie wszystko. "19-latek mógł uratować posadę swojego trenera, jak zasugerował członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego" - dodano.
Następnie przywołano wypowiedź Rafała Kota, wspomnianego członka zarządu PZN, o tym, że szkoleniowca rozlicza się "za wyniki", a rozmowy o przyszłości Macieja Maciusiaka i jego sztabu odbędą się "na końcu sezonu".
Niemcy nie są zachwyceni 43-latkiem. "Te słowa sugerują, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. 43-latek przejął obowiązki po Thomasie Thurnbichlerze dopiero latem, ale jego podopieczni nie poczynili żadnych realnych postępów w Pucharze Świata. Żaden zawodnik z niegdyś tak utytułowanego kraju skoczków narciarskich nie znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej" - czytamy.
Przez to sukces Tomasiaka uznają za zupełnie niespodziewany. "Tym bardziej zaskakujące było to, że Tomasiak, zajmujący obecnie 12. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ jako najlepszy Polak, wywalczył w poniedziałek srebrny medal na skoczni normalnej. 19-latek [...] nigdy wcześniej nie stawał na podium PŚ" - podkreślono.
Sprawdź również: Trzecie złoto na IO! Polaka wyprzedzili zawodnicy z Haiti i Tajlandii
Zdaniem sport.de ten sukces może być początkiem "lepszej ery" dla Maciusiaka, który był "mocno krytykowany" w Polsce. - W tej chwili o tym nie myślę. Jesteśmy na igrzyskach olimpijskich i zobaczymy, co będzie później - tak mówił o swojej przyszłości. Zacytowano też słowa prezesa PZN Adama Małysza, który "dalej" uznaje 43-latka za "dobrego trenera".
Igrzyska powinny przynieść jeszcze trochę odpowiedzi dotyczących przyszłości sztabu szkoleniowego kadry. W sobotę 14 lutego odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni normalnej, a w poniedziałek 16 lutego zmagania duetów. Zapraszamy na relacje tekstowe do Sport.pl oraz do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.