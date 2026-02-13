Kto następcą Horngachera? Padło sensacyjne nazwisko. Polacy dobrze go znają

29 października zeszłego roku Stefan Horngacher ogłosił, że sezon olimpijski będzie dla niego ostatnim w roli trenera niemieckich skoczków. - Dla mnie to pewnego rodzaju dopełnienie cyklu. Moją pierwszą wielką imprezą były mistrzostwa świata w Predazzo w 1991 roku, a teraz ten krąg domkną igrzyska olimpijskie w tym samym miejscu. Po tym sezonie wystarczy mi. Przynajmniej jako trenerowi Niemców - wytłumaczył Horngacher. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego następcą, ale plotek na ten temat nie brakuje, nawet w trakcie igrzysk.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Legenda niemieckich skoków zabiera głos. Wskazuje następcę Horngachera. Mógł pracować w Polsce

Norweski dziennik "Dagbladet" podawał, że potencjalnym następcą Horngachera mógłby zostać Alexander Stoeckl, były dyrektor sportowy ds. skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Sam zainteresowany zdołał już zdementować te plotki.

Jens Weissflog, legendarny niemiecki skoczek wskazuje, że miejsce Horngachera mógłby zająć Roony Hornschuh, który aktualnie pracuje z kadrą B. - Osobiście chciałbym ponownie zobaczyć niemieckiego trenera. Musimy dać im sygnał, że nie zawsze są spychani na boczny tor i są dla nas ważni. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było kogoś, kto ma potencjał. Jest co najmniej dwóch-trzech trenerów, którzy by się do tego nadawali - mówi Weissflug w rozmowie ze "Sport1".

"Hornschuh uchodzi za osobę o doskonałych kontaktach" - pisał portal sport.de. Jednocześnie niemieckie media wymieniają w tym kontekście Thomasa Thurnbichlera, pracującego z niemieckimi juniorami.

W latach 2015-2023 Ronny Hornschuh był trenerem szwajcarskich skoczków. W 2019 r. o Niemca starał się Polski Związek Narciarski, ale Hornschuh nie przyjął tej propozycji ze względu na dużą presję w naszym kraju. Od kwietnia 2023 r. Hornschuh jest trenerem kadry B Niemiec.

Zobacz też: Trener skoczków wyrzucony z igrzysk. Teraz przerywa milczenie

Wtedy Niemcy mają ogłosić nowego trenera. Dwie wersje

Najprawdopodobniej decyzja dot. zatrudnienia nowego trenera nie zostanie ogłoszona szybko. Są dwie wersje odnośnie daty granicznej dla Niemieckiego Związku Narciarskiego - jedna z nich wskazuje na koniec marca br., a druga na 1 maja 2026 r.

- Mogę tylko powiedzieć, że obecnie skupiam się na igrzyskach olimpijskich. Toczą się równolegle jedna lub dwie dyskusje. Nie oddałoby to sprawiedliwości całej rodzinie olimpijskiej, gdybyśmy zbyt mocno skupili się na tym temacie. Nie chcę udzielać żadnych informacji na temat tej sytuacji, ale intensywnie pracujemy nad najlepszym rozwiązaniem - poinformował Horst Huettel, dyrektor sportowy Niemieckiego Związku Narciarskiego.