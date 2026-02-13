Te słowa niosą się po Rosji. "Nie powinno nas tu nawet być"

Na zimowych igrzyskach olimpijskich nie oglądamy tylko sportów indywidualnych, ale także drużynowe. Jedną z głównych dyscyplin drużynowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026 jest hokej na lodzie.

Rosjanie cytują hokeistę, który zastąpił ich reprezentację na igrzyskach

W rywalizacji mężczyzn bezpośrednią kwalifikację uzyskały zespoły z Top 8 rankingu światowego wraz z gospodarzem. Pozostałe trzy miejsca były wyłaniane w kwalifikacjach. W tym roku było nieco inaczej, bo oprócz gospodarzy - Włochów z rankingu zakwalifikowało się siedem drużyn z czołówki rankingu - Kanada Finlandia Stany Zjednoczone Niemcy Szwecja Szwajcaria Czechy. Z kolei po kwalifikacjach możliwość udziału w ZIO uzyskały Słowacja, Łotwa, Dania i... Francja, która zastąpiła wykluczoną Rosję.

W pierwszym meczu turnieju reprezentacja Francji przegrała ze Szwajcarią 0:4. W Rosji szerokim echem odbiły się słowa Pierre-Edouarda Bellemare'a, który opowiedział o udziale drużyny w igrzyskach olimpijskich.

- W naszej dyscyplinie sportowej nie należymy do pierwszej dwudziestki. Nie powinno nas tu nawet być. Ale i tak jest super. Zazwyczaj mówię: "Jeśli chcesz zasłużyć na szacunek graczy NHL, graj na 120%, rób wszystko, co w twojej mocy". Jeśli przeciwnicy powiedzą: 'No dobrze, są do bani, ale dają z siebie wszystko', to znaczy, że wykazaliśmy się męstwem jako Francuzi" – powiedział, cytowany przez championat.com.

Serwis cytuje także amerykańskiego hokeistę - Aleksandra Chmielewskiego. - Rosji zdecydowanie brakuje na tym turnieju. Mam nadzieję, że wkrótce wrócą. Bez Rosji to już nie to samo; igrzyska olimpijskie są niekompletne, niewarte zachodu. Rosjanie zawsze wystawiają wysokiej jakości składy, z którymi inne drużyny nie są w stanie się równać. To piękny hokej, którego brakuje, a który jest potrzebny - powiedział Amerykanin z ukraińskimi korzeniami w rozmowie z championat.com.

Nie wszyscy Rosjanie dostali zakaz występów na igrzyskach olimpijskich. Aż trzynastu sportowców z tego kraju pojechało rywalizować w siedmiu konkurencjach pod neutralną flagą.