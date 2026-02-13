Ogłosiła, że na igrzyskach szuka miłości. Niewiarygodne kolejka chętnych

Sophia Kirkby to 24 letnia, amerykańska saneczkarka. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie są dla niej premierowym startem na imprezie 4-lecia. Póki co jest głośniej o sukcesach Kirkby poza torem.

Kirkby szukała miłości na IO. Dostała 600 zgłoszeń

Sophia Kirkby wyszła z nietypową inicjatywą. Amerykanka ogłosiła na Instagramie, że w trakcie igrzysk zamierza poszukać miłości. Saneczkarka nie może narzekać na brak zainteresowania. Zgłosić miało się ponad 600 chętnych. Mistrzyni świata przedstawiła jednak swoje wymagania.

"Musi być wysoki, porządny, muskularny i robić na mnie wrażenie" - tak idealnego kandydata opisała Kirkby.

Kirkby szuka randki na Walentynki

Amerykanka zakończyła olimpijskie starty 12 lutego, z reprezentacją USA zajęła drużynowo 5. miejsce. Kirkby zostaje jednak w wiosce, gdzie zamierza pójść na walentynkową randkę. Saneczkarka ma mieć zaplanowane już dwa spotkania.

Kirkby ma być zainteresowana amerykańskim snowboardzistą

Plany ponad 600 chętnych mogą spełznąć na niczym. Możliwe bowiem, że Sophia Kirkby jest zainteresowana amerykańskim snowboardzistą, Jakiem Patesem. Saneczkarka na Instagramie zaproponowała mu walentynkową randkę.

"Jake, słyszałam, że 14 lutego miałeś wolne…" - napisała na Instagramie Kirkby.

Jeszcze nie wiadomo, czy snowboardzista przyjął zaproszenie. Kirkby ma nie być zachwycona szumem, który wywołała. Amerykanka jest trzykrotną medalistką mistrzostw świata, zdobyła srebrny medal drużynowy w Altenbergu w 2024 roku, a także dwa brązowe medale w dwójkach w Winterbergu (2022) i Altenbergu (2024).