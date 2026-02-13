O której dzisiaj skoki na igrzyskach? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Kacper Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej.19-latek pokazał się z fantastycznej strony i zaskoczył wiele osób, w tym pewnie samego siebie. Upragniony medal na pierwszej tak ważnej imprezie w jego karierze dały próby na 103 i 107 metrów. Lepszy od niego był tylko Niemiec - Philipp Raimund.

Igrzyska olimpijskie: Kiedy i gdzie oglądać drugi trening na dużej skoczni w Predazzo?

Teraz rywalizacja przenosi się na duży obiekt - skocznię HS 141 w Predazzo. W piątek 13 lutego zaplanowano drugi trening przed konkursem na igrzyskach olimpijskich. Na belce powinni dziś zameldować się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek, których trener Maciej Maciusiak powołał na tę imprezę.

W trakcie treningu zawodnicy oddadzą po trzy próby. W czwartek 12.02 na pierwszym treningu z dobrej strony pokazali się Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Trzykrotny mistrz olimpijski w jednej z prób uzyskał czwarty wynik. Zastanawiać mogą wyniki Kacpra Tomasiaka, który nie wyglądał najlepiej. Jednak w rozmowie ze skijumping.pl trener Maciej Maciusiak uspokajał.

- Zrobiliśmy mały test i fizycznie w przypadku Kacpra wszystko jest na odpowiednim poziomie. Same skoki? W pierwszym chciał zachować czucie z normalnego obiektu, a profil dużego jest inny. Powiem szczerze, tak spóźnionego skoku Kacpra jeszcze nie widziałem. Potem wszystko wróciło do normy i te próby były podobne do pierwszych z normalnej skoczni. Miejsca są gorsze, co jest zrozumiałe. Znów były problemy z trafianiem w próg. Jeżeli próg nie odda, wówczas brakuje prędkości w powietrzu. Trzeba to poprawić, ale na mniejszym obiekcie pokazał, że można to zrobić z dnia na dzień - wyznał.

Drugi trening skoków narciarskich na skoczni HS 141 w Predazzo zaplanowano na piątek 13.02. Rywalizacja rozpocznie się o godz. 18:30. Poczynania Polaków i innych skoczków będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online w intrenecie na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów).

Konkurs indywidualny na dużym obiekcie zaplanowano na sobotę. Dzień później odbędzie się rywalizacja kobiet, a w poniedziałek 16.02 skoczkowie powalczą w duetach.