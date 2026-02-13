Powrót na stronę główną
Cała Polska na to czekała! Nasza gwiazda rozpoczyna walkę o medal

Władimir Siemirunnij to jedna z największych nadziei medalowych reprezentacji Polski na igrzyskach. W piątek utalentowany łyżwiarz szybki wchodzi do rywalizacji, a o nim oraz o innych ważnych tematach olimpijskich będzie dyskutować Piotr Chłystek ze swoimi gośćmi w programie "Studio Cortina". Początek o godz. 9:30, serdecznie zapraszamy do oglądania i słuchania!
Władimir Siemirunnij
Fot. REUTERS/Yves Herman

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo zbliżają się do półmetka. Przed nami jeszcze wiele emocji, w tym związanych ze startami reprezentantów Polski. O ważnych wydarzeniach z olimpijskich aren, z naciskiem na występy polskich sportowców, dyskutują Paweł Wilkowicz, Piotr Chłystek oraz ich goście w programie "Studio Cortina".

Medal na horyzoncie? Na tor wjeżdża nasza nadzieja

Piątkowy program rozpocznie się o godz. 9:30, a poprowadzi go Piotr Chłystek. Jakie będą tematy? Upadki Polaków na zawodach short tracku i ten, który dziś na długim torze powinien być najbliżej medalu. W programie historia Władimira Siemirunnija. Będzie też o najdroższym sporcie tych igrzysk - bobslejach. Były saneczkarz, Przemysław Pochłód odsłoni kulisy widowiskowej dyscypliny. 

Trener skoków Sławomir Hankus oceni, czy Polacy mają szanse na kolejny medal w tej dyscyplinie. Zaczęły się już treningi przed konkursem na dużej skoczni. W naszym studiu wrócimy też do fali hejtu, z jaką spotkała po swym występie Pola Bełtowska. Oddamy głos samej zawodniczce.

Zobacz wideo Studio Cortina 13.02. Medal na horyzoncie!

Studio Cortina jest emitowane codziennie przez całe igrzyska olimpijskie, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku program zaczyna się o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o godz. 12:00. Zapraszamy do oglądania i słuchania na Sport.pl.

