Cały świat widział, co zrobił Chińczyk na IO. I się zaczęło

Podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026 nie brakuje kontrowersji. Reprezentant Ukrainy w skeletonie - Władysław Heraskewycz został wykluczony z rywalizacji przez... kask, na którym widniały podobizny jego rodaków poległych na wojnie.
Niestety dochodzi również do scysji między zawodnikami. Niedawno podczas zawodów w łyżwiarstwie szybkim na 1000 metrów Gabriel Odor zajechał drogę Piotrowi Michalskiemu. To sprawiło, że Polak zajął dopiero 25. miejsce. To nie była jedyna taka sytuacja w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów, o czym boleśnie przekonał się Joep Wennemars, czyli mistrz świata z ubiegłego roku.
Jechał on w parze z Chińczykiem Lianem Zwienem. Holender wyglądał tego dnia bardzo dobrze - miał jeden z najlepszych czasów na początkowych okrążeniach. Jednak pod koniec rywalizacji jego przeciwnik... nie zjechał prawidłowo, co sprawiło, że zawodnicy zderzyli się łyżwami. To sprawiło, że Holender wyhamował i stracił cenne sekundy.
Po zawodach Wennemars był wściekły. - Co zrobił Chińczyk? Widzimy, jak jest zdenerwowany Wennemars. Krzyczy, bo tak nie można robić. Będzie tutaj miał duże pretensje do Chińczyka. To są uzasadnione pretensje. To mogło zaważyć o medalu - reagował Bartosz Pisarek, komentator Eurosportu.
Ostatecznie Chińczyk został zdyskwalifikowany, a Wennemars dostał szansę, by powtórzyć swój bieg. Ostatecznie Holender był piąty. Wiele osób podkreśla, że brązowy medal zdobył... rodak Liana Ziwena - Zhongyan Ning.
To, co się stało, odbiło się szerokim echem na świecie. Później trener Chińczyka - Jan Bos tłumaczył, że jego podopieczny czuje się z tym źle i miał ze łzami w oczach przeprosić swojego oponenta. To jednak nie wszystko.
Według relacji szkoleniowca Ziwen "otrzymał liczne groźby śmierci" - czytamy w serwisie sportnieuws.nl. - To oczywiście bardzo przerażające. Sam tego doświadczył. Nie jest to przyjemne, nie. To naprawdę dobry chłopak i nikomu nie życzy się czegoś takiego - oświadczył Bos.
Hejtu na tych igrzyskach doświadczyła także m.in. reprezentantka Polski - Pola Bełtowska. - Niektóre wiadomości przekroczyły wszelkie granice. Rozumiem krytykę czy sugestie, bym przestała trenować, do tego można przywyknąć. Jednak życzenie komuś, aby stała mu się krzywda, to przesada - mówi Pola Bełtowska w szczerej i emocjonalnej rozmowie ze Sport.pl.