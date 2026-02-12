Niezwykle liczyliśmy na niespodziankę ze strony naszych reprezentantów w short tracku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan/Cortina 2026. Niestety, Natalia Maliszewska zaliczyła upadek podczas ćwierćfinału na 500 metrów, przez co odpadła z rywalizacji.Podobny los mógł spotkać Michała Niewińskiego, choć dzięki przychylności sędziów pozostawał w walce o krążek na dystansie 1000 metrów do samego końca. Ostatecznie jednak zajął 9. lokatę, pokazując się z niezłej strony na krótkim torze.

Sytuacji reprezentacji Polski w klasyfikacji medalowej nie poprawił także występ naszych saneczkarzy i saneczkarek w sztafecie mieszanej - w składzie Klaudia Domaradzka, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz, Nikola Domowicz oraz Dominika Piwkowska nasza reprezentacja zajęła przedostatnie, 8. miejsce.

18. lokatą w supergigancie z kolei musiała zadowolić się Maryna Gąsienica-Daniel. Polka straciła ponad 2,5 sekundy do złotej medalistki Federiki Brignone. Nie popisały się również nasze biegaczki narciarskie na dystansie 10 kilometrów stylem dowolnym. Najwyżej sklasyfikowana została Ewelina Rucka-Michałek, która zajęła 27. pozycję. Reszta naszych zawodniczek zajęła miejsca w czwartej i piątej dziesiątce.

Oni poprawili swój dorobek medalowy. Polacy? Lepiej przemilczeć

W kontekście klasyfikacji medalowej oznacza to tyle, że Polska wciąż może poszczycić się jednym krążkiem. Sensacyjne srebro na skoczni normalnej w Predazzo wywalczył 19-letni Kacper Tomasiak.

W tabeli spadliśmy na 18. lokatę, którą zajmujemy ex aequo z Łotyszami, którzy również mają na swoim koncie jeden srebrny medal zdobyty przez saneczkarkę Elinę Botę. Za naszymi plecami sklasyfikowane są reprezentacje Bułgarii (dwa brązowe krążki), Belgii i Finlandii (po jednym brązowym medalu).

Swój dorobek w czwartek poprawili Włosi. Federica Brignone zdobyła złoto w supergigancie, Francesca Lollobrigida triumfowała w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 5000 metrów, brąz wywalczyły saneczkarki w sztafecie mieszanej, a srebro na koniec dnia dołożyła Arianna Fontana w short tracku na 500 metrów.

To był również udany dzień dla Holendrów, którzy zdominowali rywalizację w short tracku. Złote medale z Włoch wywiozą Xandra Velzeboer (500 m) oraz Jens van 't Wout (1000 m). Srebrem w łyżwiarstwie szybkim na 5000 metrów może poszczycić się Merel Conijn.

Kolejnymi wygranymi dnia są dwie reprezentantki Szwecji - Frida Karlsson oraz Ebba Andersson, które zajęły dwie pierwsze lokaty w biegach narciarskich na dystansie 10 kilometrów stylem dowolnym. Dwa krążki do swojego dorobku dopisali Austriacy, którzy zajęli drugie miejsce w sztafecie mieszanej w saneczkarstwie oraz mogli cieszyć się z brązu wywalczonego w supergigancie przez Cornelię Huetter.

Po jednym medalu dołożyły reprezentacje Korei Południowej (brąz), Chin (srebro), Kanady (brąz), (srebro), Niemiec (złoto), Norwegii (brąz), USA (brąz) i Francji (srebro).

Tym samym przetasowaniu uległa klasyfikacja medalowa, w której jak na razie prym wiodą Norwegowie, którzy na swoim koncie mają łącznie 14 krążków, w tym aż siedem złotych. Za ich plecami plasują się Włosi z siedemnastoma medalami i Amerykanie, którzy mogą poszczycić się czternastoma krążkami olimpijskimi. Indywidualnie najlepszy jest Szwajcar Franjo von Allmen, który trzykrotnie triumfował w zawodach narciarstwa alpejskiego.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 12 lutego]:

1. Norwegia - 7 złotych, 2 srebrne, 5 brązowych, 14 łącznie

2. Włochy - 6/3/8, 17 łącznie

3. USA - 4/7/3, 14 łącznie

4. Niemcy - 4/3/2, 9 łącznie

5. Szwecja - 4/3/1, 8 łącznie

6. Szwajcaria - 4/1/2, 7 łącznie

7. Austria - 3/6/3, 12 łącznie

8. Francja - 3/4/1, 8 łącznie

9. Holandia - 3/3/0, 6 łącznie

10. Japonia - 2/2/6, 10 łącznie

18. Polska - 0/1/0, 1 łącznie

18. Łotwa - 0/1/0, 1 łącznie

20. Bułgaria - 0/0/2, 2 łącznie

21. Belgia - 0/0/1, 1 łącznie

21. Finlandia - 0/0/1, 1 łącznie

