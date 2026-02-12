Tak się walczy na igrzyskach! Oto miejsce Polaka

Michał Niewiński nie zdołał zakwalifikować się do finału A w short tracku na dystansie 1000 metrów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Polak dojechał na metę z trzecim czasem w swojej grupie, ale szybszy od niego okazał się jadący w pierwszym półfinale Łotysz Roberts Kruzbergs.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim cudem Rosjanie są na igrzyskach? „Obśmiali sankcje"

To jednak nie był koniec igrzysk dla naszego łyżwiarza. Niewiński walczył w finale B o miejsca 6-10, gdzie oprócz niego mierzyło się czterech innych zawodników. Wśród nich znaleźli się Teun Boer z Holandii, Dong Min Shin z Korei Południowej, Shaoang Liu z Chin oraz Felix Roussel z Kanady, który podczas półfinałów zaliczył feralny upadek, który w pewien sposób wpłynął także na czas reprezentanta Polski.

Niewiński trzymał się z tyłu, szukając swoich okazji do zaatakowania czołowej trójki. Udało mu się wyprzedzić Roussela, a następnie starał się zaatakować wewnętrzną. Nie zagroził jednak Shinowi, który dojechał na trzeciej lokacie. Najlepszy okazał się Liu, a za nim na metę wjechał Boer. Reprezentant Polski zajął 9. miejsce w klasyfikacji końcowej.

W finale A mieliśmy za to nie lada emocje aż do samego końca. Na linię mety bowiem niemal równo wparowało trzech zawodników - Jongun Rim z Korei Południowej, Holender Jens van 't Wout oraz Chińczyk Long Sun.

Złoty medal ostatecznie przyznano Van 't Woutowi, Sun musiał zadowolić się srebrem, a brązowy medal przypadł Rimowi. Niespodziewanie poza czołową trójką znalazł się niekwestionowany faworyt Kanadyjczyk William Dandjinou. Piątą lokatę zajął trenujący na co dzień z reprezentacją Polski Łotysz Roberts Kruzbergs.

Wśród kobiet z kolei złoto przypadło Xandrze Velzeboer z Holandii. Srebro zdobyła Włoszka Arianna Fontana, a brązowy medal wywalczyła Courtney Sarault z Kanady. Natalia Maliszewska pożegnała się z rywalizacją na etapie ćwierćfinałów.

Zobacz też: Polka brutalnie zaatakowana na igrzyskach. Ujawniła prawdę