Co za półfinał z udziałem Polaka! Walczył do samego końca

Michał Niewiński rzutem na taśmę wszedł do półfinału na dystansie 1000 metrów w short tracku. Polak w ćwierćfinale potknął się po kontakcie z Włochem Pietro Sighelem i już żegnał się z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Mediolan-Cortina 2026. Z pomocą niespodziewanie przyszli sędziowie, którzy zdyskwalifikowali zawodnika gospodarzy i przyznali Niewińskiemu awans.

W półfinałach rywalizowało dziesięciu zawodników, których podzielono na dwie grupy. W pierwszym biegu mierzyli się Kanadyjczyk William Dandjinou, Koreańczyk Dong Min Shin, Chińczyk Long Sun, Holender Teun Boer (on również awansował po werdykcie sędziów) oraz Łotysz Roberts Kruzbergs.

Najszybszy był Dandjinou, któremu udało się wykręcić czas na poziomie 1:23.520. Za jego plecami uplasował się Sun. Na to, że będzie najszybszym zawodnikiem, który zajął trzecią lokatę, liczył Kruzbergs.

Drugi bieg przyniósł nam rywalizację z udziałem Niewińskiego. Polak startował z piątego toru u boku Koreańczyka Jongun Rima, Holendra Jensa van 't Wouta, Chińczyka Shaoanga Liu oraz Kanadyjczyka Felixa Roussela. Nasz reprezentant na początku trzymał się z tyłu stawki, a na prowadzeniu trzymał się Roussel. Spektakularną wywrotkę zaliczył Roussel, co zastopowało także Niewińskiego.

Najszybszy był Rim, a za jego plecami uplasował się Van 't Wout. Polak walczył do końca i dojechał na linię mety jako trzeci. Dzięki temu zakwalifikował się do finału B. W finale A poza Dandjinou, Sunem, Rimem i Van 't Woutem znalazł się Kruzbergs. Reprezentant Polski będzie walczyć o miejsca od 6-10.

Od godz. 21:43 odbywać będą się finałowe biegi panów, które rozstrzygną losy medali olimpijskich na dystansie 1000 metrów w short tracku. Pomiędzy zawodami mężczyzn odbywa się także rywalizacja kobiet, w której w ćwierćfinale na 500 metrów odpadła Natalia Maliszewska.

