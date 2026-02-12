Kiedy starty Polaków? Harmonogram igrzysk na piątek 13 lutego [TERMINARZ]

Kacper Tomasiak to wciąż jedyny reprezentant Polski, któremu udało się zdobyć jakikolwiek medal na igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. 19-letni skoczek zdobył srebrny medal, a nie było wcale daleko do tego, żeby skończył ze złotym krążkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Pola Bełtowska ujawnia, co wypisywali do niej ludzie...

Polska zdobędzie kolejny medal? Oto starty Polaków 13 lutego

W piątek 13 lutego Polacy będą mieli łącznie cztery szanse na zdobycie kolejnego medalu. O godzinie 11:45 rozpocznie się bieg narciarski na 10 kilometrów stylem dowolnym. Wystartują w nim Dominik Bury, Sebastian Bryja i Maciej Staręga. Żaden z nich nie jest faworytem do miejsca w czołówce. Najlepszy z tej trójki w klasyfikacji generalnej PŚ w biegach narciarskich jest Dominik Bury, który zajmuje 114. miejsce.

O 14:00 rozpocznie się rywalizacja biathlonistów w sprincie na 10 kilometrów. Wśród 90 startujących będzie czterech Polaków - Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. 18-letni Galica w 2025 roku został wicemistrzem świata juniorów w biegu indywidualnym na 12,5 km. Zdobył tam też brąz jako członek sztafety - razem z Konradem Badaczem, Jakubem Potońcem i Fabianem Suchodolskim.

Władimir Semirunnij powalczy o medal dla Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 metrów. W tej odległości będzie jednym z głównych faworytów do zajęcia miejsca w samej czołówce. Start rywalizacji o godzinie 16:00.

"Polski" dzień na igrzyskach zakończy się rywalizacją Władimira Samojłowa łyżwiarstwie figurowym. Samojłow jest pierwszym reprezentantem Polski od 1982 roku, któremu udało się awansować do finału programu dowolnego. Finał rozpocznie się o 19:00, a występ Samojłowa jest przewidziany o godzinie 19:31.

Program ZIO 2026 na piątek 13 lutego:

Curling mężczyzn

9:05: Kanada - USA

9:05: Wielka Brytania - Włochy

9:05: Chiny - Norwegia

9:05: Szwajcaria - Czechy

19:05: Szwajcaria - Chiny

19:05: Czechy - Norwegia

19:05: Niemcy - Włochy

19:05: Kanada - Szwecja

Curling kobiet

14:05: Dania - Szwecja

14:05: Chiny - Szwajcaria

14:05: USA - Kanada

14:05: Wielka Brytania - Korea Południowa

Snowboard kobiet

10:00: Snowboard cross kobiet rozstawienie

13:30: Snowboard cross kobiet 1/8 finału

14:03: Snowboard cross kobiet ćwierćfinał

14:24: Snowboard cross kobiet półfinał

14:41: Snowboard cross kobiet finał

Snowboard mężczyzn

19:30: Snowboard half-pipe mężczyzn

Biegi narciarskie

11:45: Bieg na 10 km stylem dowolnym (Dominik Bury - 11:57:00, Sebastian Bryja - 12:18:30, Maciej Staręga - 12:27:00)

Hokej na lodzie mężczyzn

12:10: Finlandia - Szwecja

12:10: Włochy - Słowacja

16:40: Francja - Czechy

21:10: Kanada - Szwajcaria

Hokej na lodzie kobiet

16:40: Czechy - Szwecja

21:10: USA - Włochy

Biathlon

14:00: Sprint na 10 km mężczyzn (Konrad Badacz - 14:12:30, Grzegorz Galica - 14:17:30, Jan Guńka - 14:23:30, Marcin Zawół - 14:41:00)

Skeleton

16:00: Kobiety, przejazd 1/4

17:48: Kobiety, przejazd 2/4

19:30: Mężczyźni, przejazd 3/4

21:05: Mężczyźni, przejazd 4/4

Łyżwiarstwo szybkie

16:00: 10 000 metrów mężczyzn (Władimir Semirunnij)

Łyżwiarstwo figurowe