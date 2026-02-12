Powrót na stronę główną
Kiedy starty Polaków? Harmonogram igrzysk na piątek 13 lutego [TERMINARZ]

Reprezentacja Polski nie zdobyła w czwartek medalu na igrzyskach olimpijskich. Nasza największa nadzieja medalowa - Natalia Maliszewska - miała ogromnego pecha w walce o awans do półfinału w short tracku. Polka straciła równowagę i wywróciła się na lód, przez co straciła szansę medal. W piątek 13 lutego polska kadra dostanie kolejne cztery szanse na zdobycie krążka. Tak wygląda harmonogram startów Polaków.
Władimir Samojłow
Kacper Tomasiak to wciąż jedyny reprezentant Polski, któremu udało się zdobyć jakikolwiek medal na igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. 19-letni skoczek zdobył srebrny medal, a nie było wcale daleko do tego, żeby skończył ze złotym krążkiem.

Polska zdobędzie kolejny medal? Oto starty Polaków 13 lutego

W piątek 13 lutego Polacy będą mieli łącznie cztery szanse na zdobycie kolejnego medalu. O godzinie 11:45 rozpocznie się bieg narciarski na 10 kilometrów stylem dowolnym. Wystartują w nim Dominik Bury, Sebastian Bryja i Maciej Staręga. Żaden z nich nie jest faworytem do miejsca w czołówce. Najlepszy z tej trójki w klasyfikacji generalnej PŚ w biegach narciarskich jest Dominik Bury, który zajmuje 114. miejsce.

O 14:00 rozpocznie się rywalizacja biathlonistów w sprincie na 10 kilometrów. Wśród 90 startujących będzie czterech Polaków - Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. 18-letni Galica w 2025 roku został wicemistrzem świata juniorów w biegu indywidualnym na 12,5 km. Zdobył tam też brąz jako członek sztafety - razem z Konradem Badaczem, Jakubem Potońcem i Fabianem Suchodolskim.

Władimir Semirunnij powalczy o medal dla Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 metrów. W tej odległości będzie jednym z głównych faworytów do zajęcia miejsca w samej czołówce. Start rywalizacji o godzinie 16:00.

"Polski" dzień na igrzyskach zakończy się rywalizacją Władimira Samojłowa łyżwiarstwie figurowym. Samojłow jest pierwszym reprezentantem Polski od 1982 roku, któremu udało się awansować do finału programu dowolnego. Finał rozpocznie się o 19:00, a występ Samojłowa jest przewidziany o godzinie 19:31. 

Program ZIO 2026 na piątek 13 lutego:

Curling mężczyzn

  • 9:05: Kanada - USA
  • 9:05: Wielka Brytania - Włochy
  • 9:05: Chiny - Norwegia
  • 9:05: Szwajcaria - Czechy
  • 19:05: Szwajcaria - Chiny
  • 19:05: Czechy - Norwegia
  • 19:05: Niemcy - Włochy
  • 19:05: Kanada - Szwecja

Curling kobiet

  • 14:05: Dania - Szwecja
  • 14:05: Chiny - Szwajcaria
  • 14:05: USA - Kanada
  • 14:05: Wielka Brytania - Korea Południowa

Snowboard kobiet

  • 10:00: Snowboard cross kobiet rozstawienie
  • 13:30: Snowboard cross kobiet 1/8 finału
  • 14:03: Snowboard cross kobiet ćwierćfinał
  • 14:24: Snowboard cross kobiet półfinał
  • 14:41: Snowboard cross kobiet finał

Snowboard mężczyzn

  • 19:30: Snowboard half-pipe mężczyzn

Biegi narciarskie

  • 11:45: Bieg na 10 km stylem dowolnym (Dominik Bury - 11:57:00, Sebastian Bryja - 12:18:30, Maciej Staręga - 12:27:00)

Hokej na lodzie mężczyzn

  • 12:10: Finlandia - Szwecja
  • 12:10: Włochy - Słowacja
  • 16:40: Francja - Czechy
  • 21:10: Kanada - Szwajcaria

Hokej na lodzie kobiet

  • 16:40: Czechy - Szwecja
  • 21:10: USA - Włochy

Biathlon

  • 14:00: Sprint na 10 km mężczyzn (Konrad Badacz - 14:12:30, Grzegorz Galica - 14:17:30, Jan Guńka - 14:23:30, Marcin Zawół - 14:41:00)

Skeleton

  • 16:00: Kobiety, przejazd 1/4
  • 17:48: Kobiety, przejazd 2/4
  • 19:30: Mężczyźni, przejazd 3/4
  • 21:05: Mężczyźni, przejazd 4/4

Łyżwiarstwo szybkie

  • 16:00: 10 000 metrów mężczyzn (Władimir Semirunnij)

Łyżwiarstwo figurowe

  • 19:00 - Jazda indywidualna mężczyzn, program dowolny (Władimir Samojłow - 19:31)

