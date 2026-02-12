Pierwsze skoki na dużej skoczni w Predazzo! Oto wyniki Biało-Czerwonych

W czwartek 12 lutego na trzy dni przed konkursem skoków narciarskich kobiet na dużej skoczni w Predazzo (HS141) przeprowadzono trzy serie treningowe. Na liście startowej znalazły się dwie reprezentantki Polski - Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

W przypadku pierwszej z Biało-Czerwonych kibice w naszym kraju mogą mieć rozbudzone apetyty - Twardosz bowiem w rywalizacji na skoczni normalnej zajęła 10. lokatę.Bełtowska z kolei z pewnością chciałaby odpowiedzieć na hejt, który spotkał ją po zawodach mikstów.

Tak spisały się Polki w seriach treningowych

Pierwszą sesję treningową rozegrano z aż czterech różnych wysokości belki startowej - 24., 22., 21. i 20. Polki skakały z najwyższego najazdu i spisały się zgodnie z oczekiwaniami. Bełtowska osiągnęła zaledwie 97 metrów i zajęła 44. miejsce, zaś Twardosz po skoku na odległość 106,5 metra uplasowała się na 25. lokacie. Ta seria padła łupem Japonki Yuki Ito, która huknęła aż 138 metrów. Za jej plecami uplasowały się Słowenka Nika Prevc oraz złota medalistka ze skoczni normalnej, Norweżka Anna Odine Stroem.

W drugim treningu Polki poprawiły swoje odległości. Bełtowska skoczyła 99 metrów i została sklasyfikowana na 43. pozycji, a Twardosz udało się osiągnąć 116,5 metra. To pozwoliło 24-latce na zajęcie 28. miejsca. Najlepsza okazała się Prevc, która skoczyła 134 metry. Stroem udało się wylądować o dwa metry dalej niż Słowence, ale przegrała z nią o sześć punktów. Czołową trójkę zamknęła reprezentantka Japonii Nozomi Maruyama.

Ostatnia sesja treningowa przyniosła skok Bełtowskiej na odległość 96 metrów, co przełożyło się na 40. lokatę. Twardosz skoczyła 110 metrów i została sklasyfikowana na 24. pozycji. W najlepszej trójce znalazły się Norweżka Eirin Maria Kvandal (130,5 metra), Szwedka Frida Westman (126 metrów) i Japonka Sara Takanashi (126,5 metra).

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej w Predazzo w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zaplanowano na niedzielę 15 lutego o godz. 18:45. W piątek 13 lutego o godz. 9:00 panie będą miały jeszcze okazję do oddania kolejnych skoków treningowych.

