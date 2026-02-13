Niebywałe, co robi MKOl. Ukraińca cenzurują, a tutaj są ślepi. "Brak refleksji"

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo zbliżają się do półmetka. Występy gwiazd sportu oraz sensacyjne sukcesy generują wiele pozytywnych emocji, jednak nie brakuje też mniej przyjemnych historii. Niektóre z nich nie są wprost związane z tym, co dzieje się na sportowych arenach.

MKOl wypuścił historyczne koszulki z igrzysk olimpijskich 1936 w Berlinie. "Bez komentarza ani krytycznego dystansu"

Tym razem poszło o kontrowersyjny produkt z oficjalnego sklepu MKOl-u - koszulkę z igrzysk olimpijskich 1936, będącą częścią "Kolekcji Dziedzictwa". Wspomniane igrzyska zostały zorganizowane w Berlinie przez władze nazistowskich Niemiec z Adolfem Hitlerem na czele. Ten ostatni w przeszłości krytykował samą imprezę, jednak decyzja o przyznaniu jej (1931 r.) zapadła przed jego dojściem do władzy (1933 r.), więc wykorzystał ją w celach propagandowo-wizerunkowych.

Koszulka z igrzysk 1936 przedstawia mężczyznę z wieńcem laurowym nad Kwadrygą Bramy Brandenburskiej, pod pierścieniami olimpijskimi, wraz z napisem: "Niemcy Berlin Igrzyska Olimpijskie 1936". Sama w sobie nie ma nazistowskiej symboliki, jednak kontekst historyczny jest bardzo wymowny. Na co zwrócił uwagę Pascal Thibaut, korespodent Radia France z Niemiec.

"Międzynarodowy Komitet Olimpijski sprzedaje koszulki z motywem igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku (39 euro i są wyprzedane) bez żadnego komentarza ani krytycznego dystansu. To przekracza wszelkie granice" - napisał. Podobne uwagi pojawiały się ze strony niemieckiej polityczki.

W Niemczech krytykują koszulkę z igrzysk olimpijskich 1936 w Berlinie. MKOl odpowiada

Klara Schedlich, zajmująca się polityką ds. sportu z ramienia partii Zieloni w parlamencie stanowym w Berlinie, uznała całą sprawę za "najwyraźniejszy brak wystarczającej refleksji (MKOl-u - red.) nad własną historią". Według niej igrzyska sprzed 90 lat były "kluczowym narzędziem propagandy reżimu nazistowskiego". Skrytykowała też projekt koszulki, nawiązujący do nazistowskiej estetyki.

- Koszulka sprawia wrażenie, jakby wpisywała się w tę estetykę - powiedziała, cytowana przez niemiecki portal t-online.de. Dodała, że bez krytycznych uwag "ten wybór estetyczny jest problematyczny i nieodpowiedni na koszulkę".

"W swoim oświadczeniu MKOl podkreśla, że 'oczywiście uznaje historyczne problemy nazistowskiej propagandy w związku z igrzyskami olimpijskimi w Berlinie w 1936 r.'. Komitet wskazuje jednak również na sportowy wymiar igrzysk: 'Jednocześnie nie możemy zapominać, że 4483 sportowców z 49 krajów walczyło o medale w 149 konkurencjach w Berlinie'" - czytamy na t-online.de. Koszulka, aktualnie wyprzedana, była częścią "limitowanej edycji". Można się zastanawiać, czy jeszcze będzie dostępna.

Co do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo, to potrwają one do niedzieli 22 lutego.