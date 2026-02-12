Afera alkoholowa! Trener skoczków natychmiast wyrzucony z igrzysk

14 - to miejsce zajął Vilho Palosaari, najlepszy reprezentant Finlandii w poniedziałkowym konkursie olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo. Do drugiej serii weszli również Niko Kytoesaho (24. pozycja) oraz Antti Aalto (25. lokata), co można było uznać za pewien sukces fińskich skoków (potem było też szóste miejsce w konkursie mikstów). Jednak niedługo po konkursie kadrą wstrząsnął skandal.

Afera na igrzyskach olimpijskich. Trener fińskich skoczków odesłany do domu, powodem alkohol

Wszystko przez Igora Medveda, który został dyscyplinarnie wydalony z Włoch. "Trener fińskiej reprezentacji w skokach narciarskich, Igor Medved, został wykluczony z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina za zachowanie naruszające zasady i wartości fińskiej reprezentacji" - czytamy w oświadczeniu opbulikowanym w czwartek na oficjalnej stronie federacji.

- Medved wrócił dziś do domu. Chodzi o kwestie związane z alkoholem. Poważnie traktujemy naruszenie zasad reprezentacji i zareagujemy na tę sprawę szybko - powiedział Janne Hanninen, dyrektor fińskiej reprezentacji. Potwierdził to w rozmowie z "Yle Urheilhuset". Nie chciał też powiedzieć, czy Medved pozostanie trenerem kadry.

Jak do całej afery odniósł się Słoweniec? - Popełniłem błąd i bardzo mi przykro. Chciałbym przeprosić całą fińską kadrę zawodników, a także kibiców. Życzę zespolowi spokoju, skupienia się na rywalizacji i kontynuowania dobrej pracy. Nie będę już komentował tej sprawy - oznajmił.

Finowie komentują skandal wokół Igora Medveda. "Zareagujemy na to"

Do skandalu odniosły się także władze fińskich skoków. - Doszło tam do niefortunnej sytuacji, w której spożyto alkohol z naruszeniem regulaminu drużyny. Zareagujemy na to wspólnie - powiedziała "Yle Urheilhuset" Marleena Valtasola, dyrektor wykonawcza Fińskiego Związku Narciarskiego. Sprawą zajmują się związek oraz fiński komitet olimpijski.

Valtasola nie podała, kiedy i gdzie doszło do spożywania alkoholu przez szkoleniowca. O jego przyszłości w fińskich skokach mówi następująco: - Podjęliśmy już decyzję, że Medved nie weźmie dalszego udziału w igrzyskach. Inne sprawy zostaną z nim omówione po wydarzeniu. Najważniejsze teraz to uspokoić koncentrację zawodników i sytuację Igora.

Do końca igrzysk za fińskich skoczków będzie odpowiadał Lasse Moilanen, któremu będą pomagać Ossi-Pekka Valta, trenerka żeńskiej kadry oraz Petter Kukkonen, dyrektor sportowy Fińskiego Związku Narciarskiego. Przed Vilho Palosaarim, Niko Kytoesaho oraz Anttim Aalto jeszcze start w sobotnich zawodach na skoczni dużej, a dwóch z nich przystąpi też do poniedziałkowych zmagań duetów.