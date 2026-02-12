Tak chciał oddać hołd poległym w wojnie w Ukrainie. Został zdyskwalifikowany

Władysław Heraskewycz był jedną z nadziei Ukrainy na medal na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. Przystąpił do treningów i błyskawicznie wywołał kontrowersje. Wystąpił bowiem w kasku, który miał upamiętnić ofiary wojny. Pojawiły się na nim podobizny kilku zabitych przez Rosjan sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zagroził, że w przypadku wybrania tego kasku na zawody, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Co ostatecznie zrobił Ukrainiec? Nie odpuścił.

Ukrainiec nie wystąpi w skeletonie. MKOl bezlitosny

"Mając ostatnią szansę, skeletonista Władysław Heraskewych z Ukrainy nie będzie mógł wystartować w swoim wyścigu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie dziś rano. Decyzja ta zapadła po tym, jak odmówił on zastosowania się do wytycznych MKOl dotyczących ekspresji sportowej. Decyzję podjęło jury Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Skeletonu (IBSF), argumentując, że kask, który miał zamiar założyć, nie był zgodny z przepisami" - czytamy w mediach społecznościowych organizatorów igrzysk.

Wydali oni bardzo obszerne oświadczenie. Przedstawili nawet chronologię kolejnych kroków podjętych w tej sprawie. Jak ujawnili, MKOl wysyłał listy do Ukraińca, ostrzegając go, że w przypadku założenia takiego kasku na czwartkowe zmagania, nie zostanie do nich dopuszczony.

Ba, kilkukrotnie spotykali się nawet ze sportowcem, ale ten nie zmieniał stanowiska. Rzekomo proponowali mu inne formy wyrażenia żałoby po zmarłych z jego kraju. "Mógł prezentować swój kask podczas wszystkich treningów. MKOl zaoferował mu również możliwość zaprezentowania go bezpośrednio po zawodach, podczas przechodzenia przez strefę mieszaną" - czytamy. Organizacja mogłaby pozwolić też na założenie czarnej opaski na zawody.

To nie koniec. Ukrainiec będzie walczył dalej

Ukrainiec był jednak niewzruszony ostrzeżeniami i propozycjami. W czwartek rano spotkał się nawet z szefową MKOl Kirsty Coventry, ale i ona nie była w stanie go przekonać. "W związku z tym Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) z żalem podjął decyzję o cofnięciu mu akredytacji na Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026" - dodali organizatorzy.

Jak podaje Reuters, zespół Ukraińca zapowiedział już, że odwoła się od decyzji o dyskwalifikacji do Sportowego Sądu Arbitrażowego.