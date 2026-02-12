Gąsienica-Daniel sprawi piękną niespodziankę? Oto harmonogram startów Polaków na 12 lutego [TERMINARZ]

0,07 sekundy - tyle zabrakło Damianowi Żurkowi do zdobycia brązowego krążka w środowej rywalizacji łyżwiarzy szybkich na 1000 metrów. Kolejne szanse na sięgnięcie po medale (na razie jedyny wywalczył Kacper Tomasiak w skokach narciarskich) polscy olimpijczycy będą mieli w czwartek.

O której dzisiaj startują Polacy na igrzyskach? Oto terminarz

Mowa choćby o narciarce alpejskiej Marynie Gąsienicy-Daniel, która jeszcze przed południem na stoku w Cortinie d'Ampezzo wystartuje w supergigancie. Będzie to dla niej bardzo ważny sprawdzian przed jej koronną konkurencją, jaką jest slalom gigant.

Później odbędą się finały m.in. z udziałem polskich biegaczek narcarskich czy sztafety saneczkarzy. Natomiast wieczorem znów oczy kibiców będą zwrócone na lodowy tor. W short tracku wystartują bowiem Natalia Maliszewska oraz Michał Niewiński. W czwartek raczej mało kto typuje Polaków do zdobycia medalu, jednak liczymy na miłą niespodziankę.

Igrzyska olimpijskie 2026. Harmonogram startów Polaków w czwartek 12 lutego

Narciarstwo alpejskie

11:30 - Maryna Gąsienica-Daniel, supergigant (finał)

Biegi narciarskie

13:00 - Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder; bieg na 10 km techniką dowolną (finał)

Bobsleje

15:30 - Linda Weiszewski, dwie oficjalne sesje treningowe

Saneczkarstwo

18:30 - sztafeta: 1. przejazd Klaudia Domaradzka, 2. przejazd Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk, 3. przejazd Mateusz Sochowicz, 4. przejazd Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska (finał)

Short track

20:15 - Natalia Maliszewska, 500 metrów (ćwierćfinał), ew. finał o 21:36

20:28 - Michał Niewiński, 1000 metrów (ćwierćfinał), ew. finał o 21:48

