Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają w najlepsze. W zawodach mogą brać udział rosyjscy sportowcy, ale jako tzw. "sportowcy neutralni", czyli występujący pod neutralną flagą, bez symboli narodowych. Tymczasem w ich kraju toczy się dyskusja na temat innego grona zawodników i zawodniczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim cudem Rosjanie są na igrzyskach? „Obśmiali sankcje"

Żurowa zabrała głos. Takie słowa ws. rosyjskich sportowców

"Zakaz wjazdu do Rosji dla sportowców, którzy zmienili obywatelstwo, może wymagać dokładnego zbadania wielu okoliczności i będzie trudny do wyegzekwowania pod względem prawnym" - powiedziała rosyjskiej agencji TASS deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska Swietłana Żurowa.

Źródło cytuje także stanowisko ministra sportu i przewodniczącego Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaiła Diegtiariowa, który powiedział, że sportowcy, którzy wymienili rosyjskie obywatelstwo sportowe na obce, mogą zostać objęci zakazem wjazdu do Federacji Rosyjskiej.

- Jeśli rosyjski sportowiec zrzekł się obywatelstwa, aby uczestniczyć w międzynarodowych zawodach, powinien otrzymać zakaz wjazdu do kraju i zostać pozbawiony wszystkich tytułów, ponieważ takie działania są czystą zdradą. Więc tutaj ich karmimy, kształcimy, zapewniamy im trenerów i obiekty treningowe, a oni wyrzucają swoje paszporty i odchodzą. Pozbawmy ich wszystkiego, zakazujmy im wjazdu do kraju i korzystania z naszych obiektów sportowych. I osiągniemy to - mówił cytowany przez to samo źródło.

Jak jednak miałoby to być egzekwowane? - To jest niejednoznaczne i trudne do wdrożenia w prawie. Być może sportowiec ożenił się, przeprowadził do innego kraju, mógł tam startować, a teraz chce przyjechać do Rosji, żeby odwiedzić krewnych, ale nie może. Albo inny przypadek, w którym ktoś mógł wypowiedzieć się negatywnie o Rosji, która ma już pewien status prawny - to inna sprawa - powiedziała Żurowa.

Dramat Polek na igrzyskach. Były tylko tłem...

Warto pamiętać, że na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie mamy troje reprezentantów Polski pochodzenia rosyjskiego. Tercet stanowią: Władimira Samojłow, Jekaterina Kurakowa i Władimir Siemirunnij.

Przypomnijmy, że sprawa nie dotyczy tylko sportowców z dyscyplin zimowych. "Dyscypliną, w której najwięcej zawodników i zawodniczek zmieniło narodowość sportową są szachy. Od momentu wybuchu wojny aż 141 sportowców przeniosło się z rosyjskiej federacji szachowej do federacji szachowych z innych krajów" - pisał w 2024 roku Polski Instytut Dyplomacji Sportowej.

Wśród rosyjskich sportowców, którzy w ciągu ostatnich lat zmienili obywatelstwo są chociażby tenisistki - Jelena Rybakina (do 2018 roku reprezentowała Rosję, dziś reprezentuje Kazachstan), Warwara Graczowa (od 2023 roku reprezentująca Francję) czy Daria Kasatkina (od marca 2025 roku reprezentująca Australię).