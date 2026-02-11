Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają w najlepsze. W zawodach mogą brać udział rosyjscy sportowcy, ale jako tzw. "sportowcy neutralni", czyli występujący pod neutralną flagą, bez symboli narodowych. Tymczasem w ich kraju toczy się dyskusja na temat innego grona zawodników i zawodniczek.
"Zakaz wjazdu do Rosji dla sportowców, którzy zmienili obywatelstwo, może wymagać dokładnego zbadania wielu okoliczności i będzie trudny do wyegzekwowania pod względem prawnym" - powiedziała rosyjskiej agencji TASS deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska Swietłana Żurowa.
Źródło cytuje także stanowisko ministra sportu i przewodniczącego Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaiła Diegtiariowa, który powiedział, że sportowcy, którzy wymienili rosyjskie obywatelstwo sportowe na obce, mogą zostać objęci zakazem wjazdu do Federacji Rosyjskiej.
- Jeśli rosyjski sportowiec zrzekł się obywatelstwa, aby uczestniczyć w międzynarodowych zawodach, powinien otrzymać zakaz wjazdu do kraju i zostać pozbawiony wszystkich tytułów, ponieważ takie działania są czystą zdradą. Więc tutaj ich karmimy, kształcimy, zapewniamy im trenerów i obiekty treningowe, a oni wyrzucają swoje paszporty i odchodzą. Pozbawmy ich wszystkiego, zakazujmy im wjazdu do kraju i korzystania z naszych obiektów sportowych. I osiągniemy to - mówił cytowany przez to samo źródło.
Jak jednak miałoby to być egzekwowane? - To jest niejednoznaczne i trudne do wdrożenia w prawie. Być może sportowiec ożenił się, przeprowadził do innego kraju, mógł tam startować, a teraz chce przyjechać do Rosji, żeby odwiedzić krewnych, ale nie może. Albo inny przypadek, w którym ktoś mógł wypowiedzieć się negatywnie o Rosji, która ma już pewien status prawny - to inna sprawa - powiedziała Żurowa.
Dramat Polek na igrzyskach. Były tylko tłem...
Warto pamiętać, że na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie mamy troje reprezentantów Polski pochodzenia rosyjskiego. Tercet stanowią: Władimira Samojłow, Jekaterina Kurakowa i Władimir Siemirunnij.
Przypomnijmy, że sprawa nie dotyczy tylko sportowców z dyscyplin zimowych. "Dyscypliną, w której najwięcej zawodników i zawodniczek zmieniło narodowość sportową są szachy. Od momentu wybuchu wojny aż 141 sportowców przeniosło się z rosyjskiej federacji szachowej do federacji szachowych z innych krajów" - pisał w 2024 roku Polski Instytut Dyplomacji Sportowej.
Wśród rosyjskich sportowców, którzy w ciągu ostatnich lat zmienili obywatelstwo są chociażby tenisistki - Jelena Rybakina (do 2018 roku reprezentowała Rosję, dziś reprezentuje Kazachstan), Warwara Graczowa (od 2023 roku reprezentująca Francję) czy Daria Kasatkina (od marca 2025 roku reprezentująca Australię).