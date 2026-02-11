Oto dlaczego Żurek nie zdobył medalu. Eksperci mówią jednym głosem

Damian Żurek to nasza największa nadzieja na medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Polak w wyścigu na 1000 metrów w łyżwiarstwie szybkim zajął jednak czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu 0,07 sekundy.

Oto dlaczego Damian Żurek nie zdobył medalu.

Eksperci i tak docenili w mediach społecznościowych występ Damiana Żurka, który pokazał, że jest jednym z najszybszych na świecie. Zwrócili uwagę, że Żurek mógłby mieć medal, gdyby jechał z lepszym rywalem.

"Damian Żurek na czwartym miejscu na 1000 metrów. Tak blisko, a tak daleko! Szkoda, że Damian nie jechał z kimś mocniejszym w parze! Czekamy na 500 metrów w sobotę" - podsumował Sportowy Rytm Dnia w serwisie X.

Z kolei dziennikarz Artur Gac podkreślił, że Żurkowi zabrakło trochę mocy w końcówce. "Ajjjjjjj…. Jezus Maria! Jednak nie ma drugiego polskiego podium. Damian Żurek zaczął kapitalnie, ale na końcówce zabrakło mu do medalu" - napisał Gac.

Eksperci są przekonani, że może tylko Polaka zmotywować w wyścigu na 500 m. "Niestety. Było naprawdę blisko, żeby Damian Żurek zgarnął medal olimpijski na 1000 m. czwarte miejsce? Najgorsze dla sportowca, ale może Polaka zmotywować do walki o podium na 500 m" - napisał Krzysztof Rosłoński.

"Damian Żurek czwarty. 0,07 s od medalu. Strasznie szkoda. Ale 14 lutego będzie druga szansa. A Damian na 500 metrów jest jeszcze lepszy" - dodał Łukasz Jachimiak.

"To jest sport. Damian Żurek był siedem setnych sekundy od medalu. Miałby go: nie byłoby hejtu. Nie ma go: jest hejt. Smutne. Jestem dumny z Damiana. Odbije to sobie na 500 metrach" - napisał Adam Boch.

Żurek na 500 metrów pojedzie w sobotę, 14 lutego.