Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich

Damian Żurek w środę dosłownie otarł się o medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Polak był jednym z głównych faworytów biegu na 1000 m w łyżwiarstwie szybkim obok Amerykanina Jordana Stolza, ale niestety ukończy zawody tuż za podium. Trzecie miejsce przegrał o 0,07 s z Chińczykiem Zhongyan Ningiem. Złoto przypadło Stolzowi, a srebro Holendrowi Jenningowi de Boo. Co to oznacza dla Polski w kontekście klasyfikacji medalowej?

Oto miejsce Polski w klasyfikacji medalowej. Niestety bez poprawy

To, że wciąż pozostajemy z jednym krążkiem na koncie. W poniedziałek wywalczył go Kacper Tomasiak. 19-latek sensacyjnie zdobył srebro w skokach narciarskich w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni. Po środowych zmaganiach ten dorobek pozostał bez zmian.

W tej sytuacji Polska po zakończeniu środowych zmagań w tabeli medalowej zajmuje 17. miejsce wspólnie z Łotwą. Tuż przed nami plasuje się Korea Południowa i Nowa Zelandia, które oprócz srebra mają w dorobku brąz. Z kolei za naszymi plecami znajduje się Bułgaria (dwa brązowe medale), a kolejne miejsca zajmują te kraje, które wywalczyły tylko jeden brąz.

Oni rządzą na ZIO w Mediolanie! Tak wygląda tabela medalowa

Na czele utrzymuje się natomiast reprezentacja Norwegii, która zgromadziła nie tylko najwięcej złotych, lecz także najwięcej medali w ogóle. W sumie ma ich 13 (7 złotych, 2 srebrne, 4 brązowe). Podium uzupełniają Stany Zjednoczone oraz Włochy. Obie te ekipy wywalczyły po cztery złote krążki. Amerykanie mają jednak więcej sreber (pięć przy dwóch Włochów).

Tuż za pierwszą trójką plasuje się natomiast Szwajcaria. Ta również ma cztery złote medale, z czego trzy zdobył narciarz alpejski Franjo von Allmen. Do tego dochodzą jedno srebro i dwa brązy. Dalej są Niemcy i Szwecja (po trzy złote medale), a w dziesiątce znalazły się także Austria, Francja, Japonia i Holandia.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 11 lutego]: