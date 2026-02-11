Dramat Polek na igrzyskach. Były tylko tłem...

Bieg indywidualny na 15 kilometrów kobiet w biathlonie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 przyniósł polskim kibicom emocje związane z rywalizacją w nim czterech reprezentantek Polski. Na starcie pojawiły się Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, a także Kamila Żuk. Nasze zawodniczki jednak nie należały do faworytek do zdobycia medalu.

Szans na minimalny sukces można było upatrywać w przypadku Sidorowicz, która w przedolimpijskiej próbie w Novym Meście była jedenasta. W sztafecie mieszanej, już podczas ZIO, awansowała w ostatniej rundzie biegowej z jedenastej na dziewiątą lokatę. Uznany komentator Eurosportu Tomasz Jaroński również podkreślał, że liczyliśmy na lokatę w pobliżu czołowej dziesiątki.

Dwa błędy pozbawiły Niemkę medalu. Polki w tle rywalizacji

Pierwsze strzelanie sprawiło, że nadzieje Natalii Sidorowicz na medal wzrosły. Jednak już podczas drugiej wizyty na strzelnicy Polka spudłowała, a na czwartym strzelaniu po raz kolejny chybiła. Światełko zgasło szybko również w przypadku Kamili Żuk, która już na pierwszym strzelaniu pomyliła się aż trzy razy. Jakieła i Mąka także się nie popisały w swoich próbach.

Po czterech strzelaniach na czele była Francuzka Julia Simon, która wyrosła na główną kandydatkę do olimpijskiego złota. Jeśli chodzi o Biało-Czerwone, niestety wszystkie znajdowały się daleko poza czołową dziesiątką i musiały w biegu nadrabiać błędy popełnione na strzelnicy.

Ostatecznie Simon z nawiązką odrobiła minutę kary i sięgnęła po złoty medal. Niespodziewanie pod koniec dwa pudła zanotowała Franziska Preuss, która miała walczyć o miejsce na podium. Tym samym przed Niemkę w klasyfikacji końcowej wskoczyła druga Francuzka Lou Jeanmonnot. Czołową trójkę domknęła Lora Hristova.

Na ostatnim strzelaniu kompletnie nie poszło Joannie Jakiele, która straciła łącznie aż pięć minut na strzelaniu. Ostatecznie Polki uplasowały się daleko poza światową czołówką. Natalia Sidorowicz z dwiema minutami kary zajęła 23. miejsce. Niedaleko siebie uplasowały się Kamila Żuk i Anna Mąka, które zajęły kolejno 43. i 45. lokatę. Jakieła ukończyła zawody na 66. pozycji.

Pełny harmonogram startów Polaków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 w dniu 11 lutego można sprawdzić na Sport.pl. Biało-Czerwoni powalczą w łyżwiarstwie szybkim oraz w saneczkartstwie.

Klasyfikacja końcowa biegu indywidualnego kobiet na 15km w biathlonie:

Złoty medal: Julia Simon (Francja) 41:15.6

Srebrny medal: Lou Jeanmonnot (Francja) +53.1

Brązowy medal: Lora Hristova (Bułgaria) +1:04.5

23. Natalia Sidorowicz +3.06.4

43. Kamila Żuk +4:23.7

45. Anna Mąka +4:53.0

66. Joanna Jakieła +6:36.5

