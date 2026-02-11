Polacy nie należą do czołówki w rywalizacji kombinatorów norweskich, co potwierdziło się podczas olimpijskich zmagań we Włoszech. Złoty medal zdobył Norweg Jens Luras Oftebro, srebro przypadło Austriakowi Johannesowi Lamparterowi, a brąz wywalczył Fin Eero Hirvonenem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polacy daleko w rywalizacji kombinatorów norweskich

Rywalizacja zaczęła się od skoków narciarskich. Polacy wypadli w nich mocno przeciętnie: Miłosz Krzempek po skoku na odległość 90 metrów zajął ostatecznie 29. lokatę (104,4 pkt), zaś Kacper Jarząbek po bardzo słabej próbie na 78,5 metra zajął ostatnie 36. miejsce.

Najlepiej na skoczni poradził sobie Estończyk Kristjan Ilves (99 m, 132, 6 pkt), który wyprzedził Austriaka Thomasa Retteneggera (100 m, 128.9 pkt) oraz Japończyka Ryotę Yamamoto (102,5 m, 127.8 pkt). Inny z Austriaków i główny faworyt Johannes Lamparter po swojej próbie był dopiero na 6. miejscu, tracąc 21 sekund na starcie biegu.

Warunki na trasie 10-kilomterowego biegu były trudne. Sama trasa była niezwykle wymagająca, pofałdowana, a rywalizacji kombinatorów nie ułatwiały trudne warunki atmosferyczne.

Po pokonaniu pierwszej 2,5-kilometrowej pętli uciekający Estończyk Ilves minimalnie powiększył swoją początkową przewagę nad resztą przeciwników do ponad 20 sekund. Szybko jednak grupa pościgowa zmniejszyła swoją stratę do lidera o połowę, a już na półmetku biegu Norweg Jens Luras Oftebro niemal zrównał się z Ilvesem. Na szóstym kilometrze na czoło biegu wysunął się Fin Eero Hirvonen, co zapowiadało duże emocje podczas ostatniej, czwartej pętli. Polacy zajmowali wówczas 34. i 35. miejsce, a więc na samym końcu stawki.

Ostatnie okrążenie za pierwszym miejscu zaczynał Rettenegger, drugi był Oftebro, a wśród najlepszych był także broniący tytułu mistrza olimpijskiego sprzed czterech lat Niemiec Vinzenz Geiger. Na ostatnim podbiegu mocno do przodu wyszedł Oftebro, który zbudował sobie kilkunastometrową przewagę. Z rywalizacji o zwycięstwo odpadł już wówczas Estończyk Ilves. Na finiszu biegu najlepszy okazał się Jens Luras Oftebro, który wyprzedził Johannesa Lampartera i Eero Hirvonena.

Klasyfikacja końcowa pierwszej konkurencji kombinacji norweskiej podczas ZIO 2026: