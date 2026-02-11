Cały świat rozpisuje się o brutalnym ataku na Polkę

To ciemna strona sportu. Poli Bełtowskiej nie wyszły występy w dwóch konkursach na igrzyskach olimpijskich w Predazzo, ale to nie powinno sprawiać, że społeczeństwo piętnuje ją w wiadomościach prywatnych oraz w komentarzach w mediach społecznościowych. - Nie czytam komentarzy w sieci, ale dostaję takie wiadomości prywatne, że to jest… kosmos. To jest taki hejt, że nie spodziewałam się, że ludzie mogą pałać do mnie aż taką nienawiścią. Nie robię tego specjalnie, a jestem jechana z góry na dół - mówiła Bełtowska po konkursie mikstów, cytowana przez portal Skijumping.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim cudem Rosjanie są na igrzyskach? „Obśmiali sankcje"

Światowe media piszą o Bełtowskiej

W efekcie Polski Związek Narciarski wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że nie można pozwalać na obraźliwe wiadomości. "Hejt zabija pasję, niszczy psychikę i uderza w fundamenty sportu. Jeśli nie powiemy 'dość', stracimy talenty, o które jako kraj powinniśmy dbać" - tak brzmi część komunikatu.

Zawodniczka może oczywiście korzystać z pomocy merytorycznej oraz psychologicznej. Na szczęście duża grupa osób - po nagłośnieniu informacji o obrzydliwych wiadomościach - wsparła ją też w mediach społecznościowych. Sprawa odbiła się tak szerokim echem, że piszą o niej światowe media.

"Polska skoczkini narciarska Pola Bełtowska spotkała się z ogromną krytyką w mediach społecznościowych po przedwczesnym odpadnięciu jej drużyny z olimpijskiego konkursu drużyn mieszanych" - pisze skysportaustria.at.

"Pola Bełtowska nie dała szans Polsce na awans do drugiej rundy, lądując zaledwie na 82. metrze. Później wzięła na siebie całą winę. Mówiła też o pełnych nienawiści wiadomościach, które otrzymywała w mediach społecznościowych" - zwraca uwagę norweski "Dagbladet".

Odpowiednie zachowanie PZN. "Lawina komentarzy"

Dziennikarze podkreślają również, że bardzo dobrze zachowała się federacja, potępiając hejt skierowany w stronę zawodniczki.

"W oświadczeniu wydanym we wtorek wieczorem przedstawiciele władz ostro skrytykowali komentarze pełne nienawiści w mediach społecznościowych" - podkreślił eurosport.de.

To samo medium zauważyło, że FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) także potępia w mediach społecznościowych komentarze pełne nienawiści pod adresem Polki.

"Pola Bełtowska przystąpiła do konkursu drużyn mieszanych z obawami. Potem popełniła błąd - i Polska odpadła. Rezultatem była lawina komentarzy pełnych nienawiści. Federacja potępiła to w najostrzejszych słowach" - napisał "Kicker".

Czytaj także: Potężne konsekwencje katastrofy Polski na igrzyskach

We wtorkowym konkursie drużyn mieszanych Polska zajęła jedenaste miejsce, wyprzedzając tylko Rumunię.