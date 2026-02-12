Szef Pucharu Świata nagle ruszył do Tomasiaka. Tak potraktował Polaka

Sukces Tomasiaka to wytchnienie nie tylko dla Polaków. Słabe wyniki naszych zawodników musiały martwić także Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). To jasne: Polska to jeden z największych rynków dla skoków narciarskich, więc działaczom FIS zwyczajnie nie opłaca się, żeby nam nie szło. Wtedy jest mniejsza oglądalność, mniej widzów, a popularność sportu maleje. To oczywiście nie tak, że nie ogląda tego nikt inny, ale Polacy liczą się dla FIS w naprawdę sporym stopniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wszyscy mówią o Tomasiaku! "Taki skoczek nam się jeszcze nie trafił"

Tak Pertile ocenił konkurs, w którym Tomasiak sięgnął po srebro. I zaczął pisać do działaczy PZN

I zewsząd od poniedziałkowego niespodziewanego sukcesu Kacpra Tomasiaka słyszymy, że "na górze" też wszyscy są zadowoleni. A Sandro Pertile - po wielu miesiącach kłótni i nieporozumień w różnych sprawach, np. przyznawania Polsce zawodów - rozmawia i pozytywnie reaguje na sytuację wobec działaczy Polskiego Związku Narciarskiego. Miła odmiana w stosunku do napiętej atmosfery, która definiowała tę relację w ostatnim czasie.

Zapytaliśmy dyrektora Pucharu Świata w skokach, jak sam odebrał wyniki pierwszego indywidualnego konkursu mężczyzn na tych igrzyskach. - Zdałem sobie sprawę, że mamy wielu juniorów, którzy są naprawdę konkurencyjni. Myślałem nad tym, dlaczego i dla mnie jednym z powodów jest to, że zawsze skaczemy na dużych skoczniach z gronem doświadczonych zawodników, a wielu młodszych są świeżo po treningach na mniejszych obiektach. Może to jeden z powodów, dla których sporo z nich przebiło się wyżej. Valentin Foubert, Kacper Tomasiak, Philipp Raimund, Stephan Embacher. Nie wszyscy, ale część z nich jeszcze do niedawna przechodziła z normalnych skoczni na duże, choć oczywiście to odbywa się coraz płynniej, szybciej i częściej. Inni są na pewno bardziej od nich odzwyczajeni - ocenił Sandro Pertile.

- Nie kibicuję żadnej nacji ze względu na moją rolę, ale mamy już sześć krajów z medalami po trzech konkursach. I dla nas to bardzo dobra informacja. Uważam to za świetny wynik, pewne osiągnięcie. Na normalnej skoczni było chyba sześć nacji w Top7. Te liczby są dla mnie interesujące, zwłaszcza dlatego, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawsze patrzy na to, jak uniwersalny wśród krajów jest dany sport. Myślę, że mamy już więcej krajów z sukcesami niż na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w tym samym czasie. To pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i zwiększamy liczbę nacji, które liczą się na poziomie czołówki - wskazał Włoch.

"Wszyscy wiemy, jak ważna jest Polska dla skoków narciarskich"

Po zawodach, jeszcze zanim Tomasiak otrzymał swój medal, w strefie dla zawodników Pertile podszedł do polskiego skoczka i mu pogratulował, co uchwyciły kamery. Później miał okazję zamienić z nim jeszcze kilka słów. - Rozmawiałem z nim, ale bardzo krótko, bo wasz sztab szybko go zabrał i zaczęły się jego obowiązki po dekoracji. Nic dziwnego, w końcu bardzo cieszyli się z medalu - śmiał się szef światowych skoków.

- Myślę, że jego medal przyniósł radość całemu krajowi. I Polska na takie emocje zasługuje. Przeszliście przez bardzo trudny okres. A myślę, że wszyscy wiemy, jak ważna jest Polska dla skoków narciarskich. I jeśli ktoś ma okazję do takiej celebracji swojego sukcesu to dla mnie zawsze pozytywna sprawa - skomentował Pertile.

Włoch ma ręce pełne roboty. Igrzysk, choć są dla niego wyjątkowe, bo odbywają się w rodzinnym Predazzo, doświadcza tylko z perspektywy skoczni. Choć mówi, że zamierza obejrzeć inne dyscypliny, gdy tylko skończy się program tej, którą sam zarządza. Na razie kursuje głównie pomiędzy swoim domem a skocznią. Jest jednak zadowolony z tego, jak wszystko przebiega. - Do tej pory mieliśmy bardzo wysoki poziom sportowej rywalizacji. Wszystkie trzy konkursy były naprawdę ekscytujące i zwycięzca każdego dnia był nieco niespodziewany. Nie dało się wskazać Anny Odine Stroem jako głównej faworytki, bo było o wiele więcej lepszych zawodniczek w tym sezonie. W konkursie mężczyzn mieliśmy wyjątkowe podium z czterema zawodnikami, których nie każdy wskazywał nawet w roli kandydatów do medali. A w mikście na papierze może i były silniejsze kadry niż ta ze Słowenii, a jednak to ona wykonała fantastyczną robotę i myślę, że była właściwym zwycięzcą zawodów. W połowie igrzysk możemy być zupełnie usatysfakcjonowani tym, co dzieje się w skokach - podsumował.

W czwartek rywalizacja skoczków i skoczkiń podczas igrzysk przenosi się na dużą skocznię w Predazzo. Pierwsze treningi zaplanowano na godzinę 17 dla kobiet, a na 20 dla mężczyzn. Polskę ponownie reprezentować będą Pola Bełtowska i Anna Twardosz, a także Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Relacje na żywo z igrzysk na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.