Zaraz po zakończeniu programu krótkiego w olimpijskim debiucie Maxim Naumov spojrzał w niebo i rzucił: "Zobaczcie, co osiągnęliśmy". Chwilę później, siedząc między trenerami w oczekiwaniu na ocenę sędziów, Naumov trzymał w rękach zdjęcie tragicznie zmarłych rodziców. 29 stycznia minął rok od katastrofy lotniczej, w której zginęli.

- To przykre, ale tragedie i bardzo trudne chwile przytrafiają się każdemu z nas. Mam tylko nadzieję, że moja historia doda komuś sił, lub zainspiruje go do dalszego działania, bo to wszystko, co możemy zrobić - powiedział Naumov w rozmowie ze zgromadzonymi w mediolańskiej hali dziennikarzami.

Tragedia pod Waszyngtonem

24-letni łyżwiarz urodził się w Hartford w stanie Connecticut w USA. Jego rodzice - Wadim Naumov i Jewgienija Sziszkowa - pochodzili z Sankt Petersburga i byli wybitnymi reprezentantami ZSRR, a później Rosji, w łyżwiarstwie figurowym. Naumov i Sziszkowa - w duecie - zdobyli łącznie osiem medali mistrzostw świata i Europy. Największy sukces odnieśli w 1994 r., siedem lat przed narodzinami syna, zdobywając złoto mistrzostw świata w japońskiej Chibie.

Naumow i Sziszkowa byli wśród 67 ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło 29 stycznia zeszłego roku pod Waszyngtonem. Samolot pasażerski linii American Eagle (lot 5342) zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem Black Hawk nad rzeką Potomak, po czym wpadł do wody. Nikt nie przeżył.

Wśród ofiar znajdowali się nie tylko byli sportowcy, jak Naumov i Sziszkowa czy brązowa medalistka mistrzostw ZSRR z 1980 r. Inna Wołyńska, ale też m.in. amerykańscy łyżwiarze, którzy wracali z zakończonych chwilę wcześniej mistrzostw kraju.

- Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom, którzy stracili naszych współobywateli w tej katastrofie lotniczej - mówił rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, potwierdzając śmierć byłych rosyjskich sportowców, którzy po zakończeniu karier zostali w USA i pracowali jako trenerzy. Naumov i Sziszkowa sprawili, że zawodowym łyżwiarzem został też ich syn.

"Patrzą na mnie i są ze mnie dumni"

Maxim aż takich osiągnięć jak rodzice nie miał. Od 2023 r. na trzech kolejnych mistrzostwach USA zajmował 4. miejsce. Po tragicznej śmierci rodziców 24-latek wycofał się z mistrzostw czterech kontynentów, a jego dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania.

Ostatecznie Naumov zdecydował się ją kontynuować dla rodziców, którym obiecał, że kiedyś wystartuje na igrzyskach olimpijskich. I słowa dotrzymał. W styczniu tego roku 24-latek zdobył pierwszy w karierze medal mistrzostw USA, zajmując 3. miejsce w St. Louis. Chwilę później został powołany do amerykańskiej kadry na IO w Mediolanie.

- To był emocjonalny rollercoaster i cieszę się, że nastąpił koniec pewnego etapu. Czuję ulgę, ale wiem, że nie byłoby mnie tu bez ciężkiej, niewyobrażalnej pracy i wielkiej miłości moich rodziców, którzy dali mi wszystko. Trudno mi opisać, ile znaczy ten sukces. To spełnienie marzeń, które mieliśmy jako cała rodzina, gdy jako pięciolatek pierwszy raz stanąłem na lodzie. Wiem, że rodzice patrzą teraz na mnie i są ze mnie dumni - mówił Naumov.

We wtorkowej rywalizacji w programie krótkim Naumov zajął 14. miejsce i awansował do piątkowego finału. Po zakończeniu przejazdu wzruszenia nie ukrywał nie tylko Amerykanin, ale też jego matka chrzestna, która dopingowała go z trybun lodowiska w Mediolanie. Jeszcze więcej emocji było w chwili, w której Naumov czekał na oceny sędziów. Amerykanin, siedząc za granatową bandą z olimpijskimi kołami, trzymał w dłoniach zdjęcie sprzed lat, na którym - jako dziecko - jeździł z rodzicami na łyżwach.

- Byli dla mnie inspiracją od momentu, w którym pierwszy raz założyłem łyżwy - mówił Naumov. - Czułem dziś, jakby ktoś położył mi rękę na plecach i pchał mnie do przodu. Czułem się jak figura szachowa na szachownicy, to było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem - dodawał.

Naumova przez miesiące po tragedii wspierało wielu kibiców. Dziś - jak sam podkreśla - chce się za to odwdzięczyć i być inspiracją dla ludzi, którzy również przeżywają osobiste tragedie.

- Jedyną drogą na wyjście z tego, jest przejście tej drogi. Każdy może to zrobić, każdy ma do tego siłę. Potrzeba jednak inspiracji, by w takiej chwili zachować siłę umysłu, silną wolę i działać z miłości, a nie ze strachu - mówił amerykański łyżwiarz.

- Jeśli to zrobisz, niezależnie od twojego wieku i doświadczenia zwyciężasz każdego dnia. I możesz robić rzeczy, o których wcześniej nawet nie myślałeś. Mam nadzieję, że zainspiruję ludzi do robienia tego, o czym zawsze marzyli - dodał Naumov.