20 sportowców z Rosji i Białorusi otrzymało status neutralnych zawodników, przez co mogą wystąpić podczas trwających Zimowych Igrzysk Olimpijskich. To wszystko dzięki zaleceniom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wokół niektórych sportowców pojawiają się pewne kontrowersje, ale też są incydenty z udziałem Rosjan. Choćby Arkadij Dworkowicz, prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej trzymał flagę z wizerunkiem Mishy, czyli maskotki kojarzonej z IO w 1980 r. Wtedy sporo krajów zbojkotowało imprezę w związku z faktem, że Rosja napadła na Afganistan. Jak Rosjanie są traktowani?

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

Tak Rosjanie są traktowani w wiosce olimpijskiej. "Wszyscy są przyjaźnie nastawieni"

Rosyjskie media przepytały swoich sportowców o to, jak są traktowani w wiosce olimpijskiej przez rywali z innych narodowości. Z ich słów jasno wynika, że nie są gorzej oceniani przez innych sportowców.

- Wszyscy sportowcy są przyjaźnie nastawieni. Bałem się, czytając gdzieś, że niektórym drużynom zabroniono rozmawiać z Rosjanami, ale okazało się, że nikt ich nie słuchał. Wszyscy są bardzo przyjaźnie nastawieni, wymieniają się odznakami. Nauczyli mnie grać w gry i prowadzili wiele ciekawych zajęć. Dostałem mnóstwo prezentów, w tym ogromną torbę. Nie wszystkie prezenty były dostępne i nie mogłem odebrać telefonu - mówił Piotr Gumiennik, rosyjski łyżwiarz figurowy, cytowany przez portal sport-express.ru.

- Zawsze mówię "dzień dobry" każdemu, a oni odwzajemniają to uśmiechem. Nie zamykam się przed światem i staram się być przyjazna. Dobrze dogaduję się ze wszystkimi, nie ma negatywnego nastawienia. To wszystko mity i bzdury. Dziennikarze lubią wyolbrzymiać pewne historie. Są sportowcy, którzy z natury są powściągliwi i z nikim nie rozmawiają, patrzą dziwnie. Pewnie dlatego pojawiają się plotki, że rosyjscy sportowcy różnią się od obcokrajowców - dodała Daria Niepriajewa, rosyjska narciarka.

Niepriajewa wróciła do zmagań w Pucharze Świata w biegach narciarskich 28 grudnia zeszłego roku. - Zasadniczo wszyscy witali mnie przyjaźnie. Żadnych ukradkowych spojrzeń. Wszyscy zawsze się do mnie uśmiechali. Zamieniłam nawet kilka słów z kilkoma czołowymi sportsmenkami. Wszyscy traktują mnie dobrze. Uśmiechają się - tłumaczyła Rosjanka.

Zobacz też: Na oczach całego świata przyznał się do zdrady. Tak zareagowała jego partnerka

Brała udział w prokremlowskich imprezach, a teraz rywalizuje na igrzyskach

Jedną z zawodniczek z Rosji, wokół której są kontrowersje, jest Lana Kramarenko, która rywalizuje w gimnastyce artystycznej. Kramarenko otrzymała status neutralnego sportowca mimo faktu, że brała udział w propagandowym filmie Kremla i biorąc udział w proputinowskich imprezach.

- Moi przyjaciele i rodzina gratulują mi, że moja córka właśnie otrzymała status neutralnego sportowca. Najważniejsze, że zdrowie pozwala jej teraz iść dalej. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo półtoraroczna przerwa w startach to dosyć długo. Wszystko idzie dobrze, odnieśliśmy sukces - opowiadał Dmitrij Kramarenko, ojciec Lany oraz były bramkarz Dynama i CSKA Moskwa.