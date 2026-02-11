Ze stoku zabrał go helikopter. Koszmarna diagnoza: złamany kark

Reprezentacja Australii na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich przeżywa trudne chwile. Cam Bolton doznał poważnej kontuzji podczas treningu w konkurencji cross i został przetransportowany śmigłowcem do Mediolanu. Badania wykazały dwa złamania w obrębie szyi, co oznacza koniec jego występu na czwartych w karierze igrzyskach.

Zobacz wideo Natalia Czerwonka piętnastą łyżwiarką igrzysk olimpijskich na 1000 metrów

Wypadek w Livigno. Dobry humor nie opuszcza Boltona

35-letni zawodnik uległ wypadkowi w poniedziałek na trasie w Livigno. Następnego dnia ból szyi się nasilił, a szczegółowe badania potwierdziły skalę urazu. Jak poinformowała szefowa misji Alisa Camplin, sportowiec jest w dobrym nastroju mimo dramatycznych okoliczności.

- Cam chciał, aby jego koledzy wiedzieli, co się stało, i że jest pod dobrą opieką. Wie, jak poważnie traktujemy wsparcie wokół niego - powiedziała Camplin, cytowana przez ESPN. - Jestem dumna z poziomu opieki - dodała.

Bolton w Pekinie był najlepszym australijskim snowboardzistą crossowym, zajmując 13. miejsce. Teraz jego miejsce w czwartkowych kwalifikacjach zajmie debiutant James Johnstone.

W ubiegłym roku Bolton sięgnął po największy sukces w trakcie kariery. Podczas mistrzostw świata w Engadynie wspólnie z Mią Clift zdobył srebrny medal w snowcrossie drużynowym.

Seria kontuzji w kadrze. "Pęka mi serce"

Uraz Boltona to już czwarty poważny przypadek w australijskiej ekipie. Faworytka do medalu w narciarstwie akrobatycznym Laura Peel doznała kontuzji kolana podczas obozu przygotowawczego. Problemy zdrowotne ma także Daisy Thomas (narciarstwo dowolne), a snowboardzistka Misaki Vaughan została wykluczona z rywalizacji po urazie głowy i niezaliczeniu testu medycznego.

- Niestety w sportach zimowych kontuzje się zdarzają. Przy 53 zawodnikach uprawiających dyscypliny wysokiego ryzyka to nie jest nic niezwykłego - podkreśliła Camplin. - Pęka mi serce w ich imieniu. Wiem, ile pracy kosztuje start na igrzyskach - skwitowała.