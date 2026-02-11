Przed nami szósty dzień zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, a Polska wciąż ma na koncie tylko jeden medal. W poniedziałek wywalczył go Kacper Tomasiak. Sensacyjnie sięgnął po srebro na normalnej skoczni. Teoretycznie szansę na krążek miał też we wtorek, kiedy startował w konkursie mikstów, ale razem z drużyną nie podołał wyzwaniu. Ostatecznie Biało-Czerwoni zajęli w tych zmaganiach 11., czyli przedostatnie miejsce. W środę na polskich kibiców czekają kolejne emocje na igrzyskach, ale tym razem w innych dyscyplinach.

Największe nadzieje nasi rodacy pokładają w panczenistach. Już dziś rozegrany zostanie finał na 1000 metrów mężczyzn. Wystąpi w nim aż trzech Polaków. W gronie faworytów wymienia się szczególnie jednego z nich. Mowa o Damianie Żurku. To brązowy medalista mistrzostw świata na dystansach, a także w wieloboju sprinterskim. Przygotował solidną formę na igrzyska i pierwszy krążek na tej imprezie jest naprawdę w jego zasięgu.

Do rywalizacji we Włoszech staną też Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek w kombinacji norweskiej. Najpierw zmierzą się na skoczni, a później w biegu na 10 km. Czy i oni dostarczą Polakom radości i sprawią sensację?

Nie tylko w łyżwiarstwie szybkim i kombinacji norweskiej wystartują dziś Biało-Czerwoni. Będzie można zobaczyć ich również w biathlonie, gdzie w biegu indywidualnym na 15 km wystąpią Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, a także Kamila Żuk. Nasi rodacy wezmą też udział w zmaganiach saneczkarzy.

Program ZIO na środę 11 lutego:

Kombinacja norweska:

10:00 - konkurs na skoczni normalnej (Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek)

13:45 - bieg na 10 km stylem łyżwowym (Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek)

Biathlon:

14:15 - bieg indywidualny na 15 km (Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)

Saneczkarstwo:

17:00 - dwójki kobiet - 1. przejazd (Nikola Domowicz/Dominika Piwkowska)

17:51 - dwójki mężczyzn - 1. przejazd (Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)

18:53 - dwójki kobiet - 2. przejazd (Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)

19:44 - dwójki mężczyzn - 2. przejazd (Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)

Łyżwiarstwo szybkie:

18:30 - finał na 1000 m (Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)

Curling (mężczyźni):

19:05 - Szwecja - Włochy (1. sesja)

19:05 - Kanada - Niemcy (1. sesja)

19:05 - Czechy - USA (1. sesja)

19:05 - Chiny - Wielka Brytania (1. sesja)

Hokej (mężczyźni):

16:40 - Słowacja - Finlandia (grupa A)

21:10 - Szwecja - Włochy (grupa B)

Narciarstwo dowolne (kobiety):

11:00 - jazda po muldach (kwalifikacje 2)

14:15 - jazda po muldach (finał B)

14:55 - jazda po muldach (finał A)

