"Historyczne upokorzenie" w starciu gigantów. O tym dniu nigdy nie zapomną

To najważniejsze starcie w kobiecym hokeju. Kanada i Stany Zjednoczone to zdecydowanie największe potęgi tej dyscypliny, w żeńskim finale igrzysk olimpijskich zespoły zza oceanu nie rywalizowały ze sobą tylko raz, w 2006 roku w Turynie. Do spotkania USA z Kanadą doszło podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, panie grały o pierwsze miejsce w grupie A.

USA rozgromiło Kanadę. "Historyczne upokorzenie"

Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Amerykanki w starciu o prym w grupie A rozbiły Kanadyjki aż 5:0. Na prowadzenie wyszły już w 4. minucie, dzięki trafieniu Caroline Harvey. Na 2:0 w 18. minucie podwyższyła Hannah Bilka. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło na początku drugiej tercji, do bramki trafiła Kirsten Simms, gol zostały uznany, jednak challenge zgłosił trener Kanadyjek. Prośba na niewiele się zdała, bowiem decyzja nie została zmieniona, w dodatku Kanada dostała karę za opóźnianie gry. Na 4:0 w 33. minucie podwyższyła Bilka, a wynik na 5:0 w 52. minucie ustaliła Laila Edwards. Była to najwyższa porażka w historii kobiecej reprezentacji Kanady na igrzyskach olimpijskich. Portal iltalehti.fi. określił klęskę Kanadyjek jako "Historyczne upokorzenie".

"Kanada to świetna drużyna z świetnymi zawodniczkami. Myślę, że USA zagrało bardzo wszechstronny hokej. Nie widziałem, żeby jakakolwiek drużyna kobiet stosowała ich modele gry w ataku i w przewadze. To trudny zespół do pokonania" - tak spotkanie ocenił trener reprezentacji Finlandii Tero Lehterä, cytowany przez iltalehti.fi.

W grupie A do rozegrania został jeden mecz

W ostatnim meczu w grupie A Kanada zmierzy się z Finlandią. Mecz został przełożony z powodu wykrycia norowirusa u pięciu fińskich zawodniczek. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 lutego.

Obrończyniami tytułu olimpijskiego w hokeju na lodzie kobiet są zawodniczki Kanady. Kanadyjki zdobyły złoty medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, pokonując w finale reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:2. Był to ich piąty tytuł mistrzyń olimpijskich w historii.