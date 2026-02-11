Od początku XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w sieci można oglądać "Studio Cortina", codzienny program, w którym omawiamy wydarzenia na sportowych arenach we Włoszech. Czas na kolejny odcinek, a w nim porozmawiamy o Damianie Żurku. Nie ma wątpliwości, że 26-latek jest najpoważniejszym kandydatem do olimpijskiego medalu w całej naszej kadrze. W środę pierwsza z dwóch szans naszego łyżwiarza szybkiego. Dlaczego Żurek nie zawiedzie? Jak wygląda jego historia? Mamy nadzieję, że wieczorem na koncie reprezentacji Polski podczas tegorocznych igrzysk pojawi się drugi krążek. W środowym odcinku nie zabraknie też ciekawego wątku związanego z Justyną Kowalczyk-Tekieli. Zwiedzimy jej włoski dom.

Gośćmi najbliższego wydania programu będą Apoloniusz Tajner - były prezes PZN, Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. Połączymy się Wojciechem Toporem, trenerem kadry B w skokach narciarskich. Nie zabraknie także oczywiście łączeń z naszymi korespondentami z Włoch. Dzisiejsze wydanie "Studio Cortina" poprowadzi Piotr Chłystek (start o godz. 9:30). Środowy odcinek można obejrzeć poniżej:

Zobacz wideo Największa polska szansa na medal. Oczy na lód

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.