Na oczach całego świata przyznał się do zdrady. Tak zareagowała jego partnerka

Biathlon to koronna konkurencja dla reprezentacji Norwegii. Jeszcze przed startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie to właśnie ta nacja zdobyła najwięcej medali w biathlonie - aż 56, z czego 22 złote, 18 srebrnych i 16 brązowych. Wśród najbardziej znanych norweskich biathlonistów są tacy zawodnicy, jak Ole Einar Bjoerndalen czy Emil Hegle Svendsen, którzy łącznie wywalczyli 23 medale na igrzyskach. W Mediolanie odbyły się już dwie konkurencje w biathlonie, a szczególnie udany dla Norwegii był bieg indywidualny mężczyzn na 20 km.

Tak zareagowała była partnerka brązowego medalisty olimpijskiego

W nim Norwegowie zdobyli dwa medale. Johan-Olav Botn sięgnął po złoty medal, a Sturla Holm Laegreid wywalczył brąz. Laegreid przyznał się publicznie do tego, że zdradził swoją partnerkę przed rozpoczęciem igrzysk.

- Chciałem się tym podzielić z kimś, kto może dziś nie oglądać igrzysk. Sześć miesięcy temu poznałem miłość mojego życia - najpiękniejszą i najżyczliwszą osobę na świecie. Trzy miesiące temu popełniłem swój największy błąd i ją zdradziłem. Powiedziałem jej o tym tydzień temu. To był najgorszy tydzień w moim życiu. Sport zajął nieco inne miejsce w ciągu ostatnich kilku dni - przyznał biathlonista w rozmowie z telewizją NRK i się rozpłakał.

Jak zareagowała jego była partnerka? Holm Laegreid ujawnił w rozmowie z dziennikiem "Dagbladet", że kobieta była zszokowana. - To był szok, że to, co zrobiłem, się zakończyło. Od tamtej pory już niewiele rozmawialiśmy - wytłumaczył Norweg.

- Wyłożyłem wszystkie karty na stół. Nie tylko dla niej, ale dla całego świata. Naprawdę jestem gotowy ponieść karę za to, co zrobiłem. Chcę być wzorem do naśladowania, a kiedy robię coś, czego nie mogę znieść ani zrozumieć, to chcę pokazać, że można stawić czoła trudnym rzeczom - dodał Holm Laegreid.

Medalista olimpijski krytykuje Norwega. "Nieodpowiednie miejsce"

Norweskie media przyznały wprost, że Holm Laegreid nie wybrał dobrego momentu na takie wyznanie. - To było wielkie zaskoczenie. Zobaczyliśmy, że tam stoi skruszony chłopiec. Czas, miejsce i moment były całkowicie nieodpowiednie do tego - stwierdził Johannes Thingnes Boe, wielokrotny medalista igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata.

Holm Laegreid będzie miał kolejne okazje na zdobycie medali podczas tegorocznych igrzysk. Zapewne Norweg wystartuje jeszcze w sprincie na 10 km (13.02), biegu pościgowym na 12,5 km (15.02), sztafecie 4 x 7,5 km (17.02) i w biegu mnasowym na 15 km (20.02).