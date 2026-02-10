Reprezentant Polski oczarował publikę na igrzyskach. Czekaliśmy na to ponad 30 lat!

Władimir Samojłow to pierwszy reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich w rywalizacji solistów od 2010 r. Wówczas w Vancouver startował Przemysław Domański. Zajął 28. miejsce i nie awansował do programu dowolnego. Samojłowowi poszło dużo lepiej.

Reprezentant Polski z awansem na igrzyskach

Samojłow jechał w programie krótkim do miksu dwóch hitów lat 90. - "The Power" niemieckiego zespołu Snap! i "Freestyler" grupy Bomfunk MC's. Wyniki tak się ułożyły, że miejsce w najlepszej 24 łyżwiarzy, którzy zakwalifikują się do programu dowolnego, dałaby łączna nota powyżej 70 punktów. Pochodzący z Rosji reprezentant Polski zebrał łącznie 77,57 pkt., z czego 40,88 pkt. za elementy techniczne oraz 36,69 pkt. za komponenty, takie jak prezencja, wrażenia artystyczne czy dopasowanie do muzyki. Ostatecznie dało mu to 21. miejsce.

W swoim programie Samojłow wykonał takie skoki jak poczwórny Salchow, potrójny Axel, potrójny Lutz i potrójny Toe-loop. Dołożył do tego piruety i sekwencje kroków.

Publice w hali w Mediolanie ewidentnie spodobał się występ naszego reprezentanta. Głośno reagowała w trakcie jego przejazdu, a tuż po jego zakończeniu równie głośno go oklaskiwała.

- To był dreszczowiec. Ja się tak cieszę, że on walczył do końca o każdy element, każdy obrót. Dał radę - mówiła w trakcie transmisji komentatorka Eurosportu, Maria Kudła.

Władimir Samojłow reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej od 2021 r. Nie raz mówił w wywiadach, że nie żałuje decyzji o zmianie obywatelstwa, bo ma z niej same korzyści.

Przejazdy solistów w ramach programu dowolnego odbędą się w piątek wieczorem. Będą one dłuższe, będzie trzeba wykonać więcej skoków, więc Samojłow ma szansę awansować o kilka pozycji.

Ostatnim polskim solistą, który jechał w programie dowolnym, był Grzegorz Filipowski na igrzyskach olimpijskich w Albertville w 1992 r., zajął wówczas 11. miejsce. Wcześniej był piąty w Calgary w 1988 r. i 12. w Sarajewie w 1984 r.